Puntos en una cita muy importante

El Valencia disputó este domingo uno de los partidos más importantes de lo que llevamos de temporada. Recibía al RCD Mallorca, sabiendo ya el resultado ... de Leganés, Deportivo Alavés y RCD Espanyol. Tan solo los catalanes fueron capaces de puntuar, y lo hicieron ante un poderoso rival como el Atlético de Madrid. Tiene que visitar Mestalla, es cierto, pero parece que el equipo blanquiazul, que será duro competidor, está mejorando sus prestaciones, principalmente en casa, en su estadio. Leganés y Deportivo Alavés salieron derrotados. Esperada la de Leganés en el Bernabéu, aun competida realmente bien hasta el final, más sorprendente la de los vitorianos, dada su situación y el rival al que se enfrenaban, y sobre todo por la forma, los rayistas fueron muy superiores.

Por lo tanto jornada crucial, teniendo que ir a Madrid, para jugar con el Real este fin de semana que viene, y después recibir a Sevilla y volver a Madrid, Vallecas, para jugar contra uno de los equipos en mejor momento, el Rayo Vallecano. Superable, lógico, pero rival absolutamente motivado ante una posible histórica clasificación para competición europea.

Y Corberán tenía pocas dudas, seguramente la mayor, elegir entre Sadiq y Hugo Duro. El nigeriano, recién llegado de sus compromisos internacionales y con un par de últimos días ligeramente enfermo o el ex del Getafe, recién recuperado de lesión. Y con la alternativa Rafa Mir en el horizonte. Finalmente se decidió por Sadiq y la continuidad. Misma alineación, mismos jugadores que tan buenos resultados van consiguiendo, a la espera de salir definitivamente de abajo y alejarnos de manera tranquilizadora de los puestos de descenso. O al menos así intentarlo.

Primera mitad muy equilibrada, comenzó con mucho ritmo y pocas oportunidades, después bajó el ritmo, los dos equipos controlaban bien la situación, y llegaron las ocasionas, pocas, pero alguna clara, al palo Guerra, y el cabezazo de Sadiq, alrededor del minuto veintidós. A partir de ahí muchísimo mayor control de los visitantes, que no concedieron atrás y rondaron la meta valencianista con cierto peligro, sobre todo la del japonés al filo del descanso. Ellos demostraron su potencial y su seguridad en el modelo, intentan salir desde atrás y combinan con facilidad. Un Mallorca que, al menos en estos primeros cuarenta y cinco minutos, compitieron y controlaron convenientemente el juego sin pasar por apuros en lo que a su portería se refiere. Todo quedaba para la segunda mitad.

Y ahí, a pesar de conseguir el gol, sufrimos incluso más. Un par de errores de los visitantes en salida de balón, la primera pérdida de esas dos acabó con el gol de Diego López, que supuso finalmente la victoria. De nuevo en Mestalla sumando tres puntos, nos aleja del descenso cuatro puntos, con respecto además de dos equipos, no de uno, y ante la visita al Bernabéu vital.

No estuvimos bien, no controlamos el juego ni ejercimos de locales como debíamos, estuvimos por debajo de su nivel, ellos hicieron un buen partido en defensa y en ataque, tan solo se vieron afectados, como vimos, por la importantísima ausencia de sus dos mejores delanteros, Larin y Muriqi. Pero perdieron, y en la situación en la que estamos, no importa el cómo, importa la obtención de los puntos y eso sí se logró.

Ahora viaje a Madrid, un rival que todavía está inmerso en Copa del Rey y en la Champions League, lo que le condiciona a la hora de jugar sus compromisos ligueros. Y con la seguridad de que el Valencia ha cumplido ante el RCD Mallorca, que es sumando los tres puntos como no podía ser de otra forma.