¿Tickets? No me consta...

Francisco Pérez Puche

Francisco Pérez Puche

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:23

Comenta

Pues no, señoría, no conservo resguardo alguno de los aparcamientos utilizados en los años en que mi mala cabeza me llevó a comer, cenar y ... tomar café con políticos de todo pelaje y algunas otras gentes inquietantes. Guardo las acreditaciones de prensa de la visita de Ceaucescu y la de aquel primer viaje oficial de los Reyes, en 1976; incluso debo tener por ahí el pase de los juicios del 23-F. Pero tickets de aparcamiento no, no me consta... Recuerdo, señoría, haberle dicho una vez al vicepresidente Abril Martorell que ya eran las dos de la mañana y que tenía a los escoltas esperando en el vestíbulo, sin cenar. Y también me va por la cabeza haber comido, bebido y hasta fumado un habano de sobremesa con el entrañable Joan Lerma. Conservo notas de cuando nos explicaron cómo de bonita iba a ser nuestra autonomía, un sistema propio en el que nadie de Madrid metería los hocicos; pero ni rastros de estacionamientos, no. Y es que, en aquellos tiempos lejanos, los periodistas dejábamos el coche en cualquier parte, en doble fila o en la acera, sin consideración alguna, expuestos a multas que en nuestro caso solían perderse, lo confieso, en manos de concejales o de piadosos jefes de la Policía Municipal.

