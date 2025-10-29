Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Tenorio

F. P. PUCHE

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:15

La cafetera rusa que vengo usando para escribir ha sido sometida a una pregunta difícil: averiguar si algún teatro valenciano ha programado 'Don Juan Tenorio' ... para estos días finales de octubre, como antes era costumbre. Y, cosa maravillosa, la tradición se cumple un año más, y además en doblete. En efecto, la Casa de la Cultura de Sagunto tiene en su cartel, para mañana mismo, la singular obra de Zorrilla; en una función que estará a cargo nada menos que de la Compañía Lírica Nacional. En cuanto a Valencia, según el oráculo de la IA, se ocupa de cumplir con la tradición una pequeña sala de barrio, el Teatro Carolina, situado en la calle de Rugat, en Camins al Grau.

