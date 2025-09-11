Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El precio de la luz repunta este jueves: las horas más baratas y más caras para encender los electrodomésticos

Si esto va en serio...

Francisco Pérez Puche

Francisco Pérez Puche

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:26

Leo en el periódico cómo las exigencias se han acumulado, esta temporada de otoño, sobre los alcaldes valencianos. No es preciso que diluvie, ni que ... los ríos se salgan: con esa última creación de la dramaturgia meteorológica, el 'esclafit humit', las dimisiones están aseguradas. Un alcalde, el conseller de Emergencias, y desde luego el presidente, solo con que llueva un poco, tienen más tarea, más responsabilidad y peligro acumulados, que el astronauta Armstrong cuando aterrizó en la Luna.

lasprovincias Si esto va en serio...