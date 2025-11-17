Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Póngase la etiqueta

F. P. PUCHE

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:27



El sábado hubo un incendio en un taller de desguace de motos de Alboraya. Y la columna de humo negro, que subía espesa y recta, ... se desviaba hacia al mar al llegar a los tres o cuatrocientos metros de altura. La fea nube que formó el incendio se quedó colgada a seis u ocho millas, mar adentro. Fue entonces cuando me acordé de lo de la Zona de Bajas Emisiones que se va a implantar a primeros de enero, con su constelación de engorros: papeleo, etiquetas para el parabrisas, baremación de coches y zonas, escalafón de matrículas, restricciones, prohibiciones, cámaras vigilantes, control de gases... sanciones.

