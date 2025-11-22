De plan en plan

Rodeado completamente por Vinalesa, el pequeño pueblo de Emperador, en l'Horta Nord, es el de mayor tasa de habitantes por kilómetro cuadrado de Europa. ... En apenas tres hectáreas viven 637 personas, una relación teórica de 'apretamiento' de 22.900 seres humanos por kilómetro cuadrado, mucho mayor que las de Mónaco, el Vaticano o Malta. Pero no dejen de la mano a Mislata, donde viven la mar de bien con un baremo de 19.000 personas por km2. O la de Benetússer, en l'Horta Sud: 16.322 vecinos asentados en una superficie que es la mitad de la que ocupa la gigafactoría de Volkswagen.

El documento que Benetússer tiene colgado como plan general es del año 1983 y parece escrito con una Hispano-Olivetti. Con una humildad deliberada escribe que «todo el término está dedicado a suelo urbano». Algo parecido le ocurre a Massanassa, que en su documento de planeamiento dice que «el suelo urbanizable no programado residencial ha sido delimitado en tres áreas, dos de ellas localizadas al norte del suelo urbano residencial, y la tercera al suroeste lindante con el barranco de Xiva y la acequia de Favara».

No hay espacio. No queda hueco donde moverse. Una especie de jaula delimitada por barrancos que, de vez en cuando, causan tremendas inundaciones. Nos asomamos ahora a otro pueblo: «El Plan General va acompañado de un estudio de inundabilidad, en el cual se muestran las zonas de inundación y los riesgos asociados actuales en el municipio de Catarroja. Dicho estudio concluye que, en la situación actual, y mientras no se ejecuten las obras incluidas en el Proyecto 'Adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a La Albufera', descritas en el susodicho estudio de inundabilidad, el riesgo real de inundación del municipio oscila entre los valores de 2 (frecuencia entre 25 y 100 años y calados mayores de 80cm) y 6 (frecuencia mayor de 500 años y calados menores de 80cm). Una vez ejecutadas las obras previstas en dicho proyecto, el riesgo de periodo de retorno menor de 500 años, desaparecerá». ¿Proyecto? ¿Qué proyecto y de quién? El Plan general de Ordenación Urbana de Catarroja es del año 2011. Pero nadie lo conoce.

«Deberá quedar libre de toda edificación la franja actualmente ocupada por el barranco y sus márgenes y en todo caso una anchura mínima de 40 metros, centrada en el lecho del curso de agua«. En el PGOU de Paiporta esta es toda la referencia que se puede encontrar a lo que allí se llama Barranco de Chiva. La palabra inundación no aparece en el texto, que tampoco hace referencia a las riadas de la historia de la localidad. Y a todas estas: ¿Será posible que el plan vigente sea de 1988, como el de Valencia ciudad? (Continuará)