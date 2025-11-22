Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Primitiva del sábado entrega 190.000 euros a dos acertantes, uno de ellos en un municipio de 4.500 vecinos

De plan en plan

Francisco Pérez Puche

Francisco Pérez Puche

Valencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:51

Rodeado completamente por Vinalesa, el pequeño pueblo de Emperador, en l'Horta Nord, es el de mayor tasa de habitantes por kilómetro cuadrado de Europa. ... En apenas tres hectáreas viven 637 personas, una relación teórica de 'apretamiento' de 22.900 seres humanos por kilómetro cuadrado, mucho mayor que las de Mónaco, el Vaticano o Malta. Pero no dejen de la mano a Mislata, donde viven la mar de bien con un baremo de 19.000 personas por km2. O la de Benetússer, en l'Horta Sud: 16.322 vecinos asentados en una superficie que es la mitad de la que ocupa la gigafactoría de Volkswagen.

