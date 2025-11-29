Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cuando éramos normales

F. P. PUCHE

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:00

Antes, cuando éramos normales, solíamos quedar «a eso de las diez o diez y media». O mejor nos citábamos a la valenciana: «Ja ens vorem ... per algún puesto». Pero la inundación, el presidente Mazón y su señoría la jueza nos han cambiado mucho. Nos citamos a las 11.03 y constatamos que Joan Baldoví ha eructado una ocurrencia a las 17.23. Llevados por la moda del momento, parecemos de la Renfe: a Mazón le sirvieron la sopa a las 16.19 y el postre a las 17.43. ¿Azúcar, azúcar moreno o sacarina, señor? Usted aparcó a las 17.12 y lo aparcaron a las 20.08... Antes vivíamos un tiempo cómodo y lleno de holguras: Joan Lerma se fumaba un puro sobre las seis de la tarde y a García Miralles le cambiaban el agua de la presidencia de las Cortes por ginebra, a primera hora. Ahora, los políticos viven sometidos a una meticulosidad cronológica digital. ¿A qué hora ha estornudado, señor presidente? Y dígame: ¿se ha puesto el pañuelo delante?

