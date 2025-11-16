Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Daguerrotipos

Francisco Pérez Puche

Francisco Pérez Puche

Valencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:12

Esta semana se ha buscado mucho, en el podcast, en las redes, donde sea, la intervención de Javier Gómez-Ferrer en el programa El Faro, ... de La 8, la semana pasada. Porque el joven jurista advirtió de la incomodidad en que se pueden encontrar los partidos que persiguen con saña a Carlos Mazón. En tanto que puede ser muy difícil probar que el error, la torpeza o el descuido político presidencial sea validado en un tribunal como causa punible de homicidios por imprudencia. PSOE y Compromis, que con tanta firmeza están apostando en este caso, pueden verse muy comprometidos ante la opinión pública, y ante las familias de las víctimas, si sus tesis no prosperan.

