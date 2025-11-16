Daguerrotipos

Esta semana se ha buscado mucho, en el podcast, en las redes, donde sea, la intervención de Javier Gómez-Ferrer en el programa El Faro, ... de La 8, la semana pasada. Porque el joven jurista advirtió de la incomodidad en que se pueden encontrar los partidos que persiguen con saña a Carlos Mazón. En tanto que puede ser muy difícil probar que el error, la torpeza o el descuido político presidencial sea validado en un tribunal como causa punible de homicidios por imprudencia. PSOE y Compromis, que con tanta firmeza están apostando en este caso, pueden verse muy comprometidos ante la opinión pública, y ante las familias de las víctimas, si sus tesis no prosperan.

La radio y la televisión de Madrid ya hace tiempo que echaron a suertes la túnica del crucificado. La última agresión es volver a decir que como Mazón pactó con Vox tan pronto y sin licencia, Núñez Feijóo salió perjudicado en las elecciones de 2023 y por esa razón no le tenemos en la Moncloa. En espera de que le hagan culpable de la guerra de los Boers, convoco a los valencianos a rogativas: Sálvanos, Señor, de las radios y televisiones de Madrid. ¿Qué hemos hecho mal para que 'lo valenciano' sea siempre objeto de trapisonda y desdén donde la M-40?

En las comisiones de investigación sobre la dana, todo aparece desfigurado, desquiciado, desencajado, por la muy famosa comida del presidente de la Generalidad con una periodista. O por decirlo mejor: por el morbo de tercera división que los representantes de PSOE y Compromis quieren transmitir a sus electores a raíz de ese encuentro y los minutos que duró. No me gusta imaginar que si el presidente hubiera estado comiendo con un directivo alemán de la megafactoría todo hubiera sido distinto; pero me rindo ante la evidencia. Aquí hay mucho, pero mucho guiño «deleznable», sí señor.

A todas estas, el eco de la entrevista que el periódico hizo al general Gan la semana pasada, no se apaga. Repasar su análisis técnico del Cecopi, y la rotunda descalificación profesional que hizo de su composición y funcionamiento, indica lo que las comisiones de investigación parlamentaria deberían hacer en lugar de levantar morbo electoral populista. ¿Realmente es inútil un órgano de decisión sobre alertas compuesto de 21 personas en régimen de asamblea? ¿Qué esperamos para reformarlo?

Pero si es digno de atención lo que dijo sobre la gestión y emisión de alertas, aun es más aleccionador lo relativo a la recepción de los mensajes. El general Gan es el único que ha recordado que parte de la provincia se quedó sin electricidad y sin cobertura, es decir virtualmente 'muerta' a efectos prácticos. Pero Iberdrola y Movistar no comparecen en comisión alguna para explicar sus problemas.