Héroes valencianos en la Guerra de Cuba

De los 146.000 soldados repatriados, murieron en las travesías 1.346. Antes, en los combates fallecieron 4.031, y por enfermedades, 40.435

ENRIQUE DE MIGUEL FERNÁNDEZ-CARRANZA Y JUAN DELAPUERTA CANODOCTORES EN HISTORIA Y MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN VALENCIANA DE HISTORIA MILITAR (AVAHISMI)

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:51

En el diario ABC del pasado 16 de septiembre apareció un artículo del doctor en Historia Javier Navarro, presidente de la Asociación Regreso con Honor ... y miembro de la Asociación Valenciana de Historia Militar General Navarro Sangrán (AVAHISMI), con el título 'Cuba honra a los españoles de la batalla más cruel de la guerra de 1898'.

