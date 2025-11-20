Héroes valencianos en la Guerra de Cuba

En el diario ABC del pasado 16 de septiembre apareció un artículo del doctor en Historia Javier Navarro, presidente de la Asociación Regreso con Honor ... y miembro de la Asociación Valenciana de Historia Militar General Navarro Sangrán (AVAHISMI), con el título 'Cuba honra a los españoles de la batalla más cruel de la guerra de 1898'.

Ahora, los nombres de aquellos héroes han sido inscritos en bronce y colocados en el memorial de la Loma de San Juan, junto a sus adversarios cubanos y estadounidenses por iniciativa de las asociaciones Regreso con Honor y Amigos del Castillo de Montjuic.

Las bajas españolas en aquellos combates, entre muertos, heridos y capturados, fueron estimadas en 267, frente a las 1.240 de los norteamericanos. Pero en estos fríos números se esconden los nombres de los soldados valencianos que se han incluido en la tarja monumental honorífica inaugurada el 4 de septiembre del corriente año. Son los siguientes:

Agustín Baño Álvarez, (Adzaneta).

Rafael Benedicto Laurón (Alberique).

Francisco Bohigues Peiró (Carcagente).

Juan Bautista Bort Rambla (Castellón).

Juan Martínez Ibars (teniente 2º. Valencia).

José Martínez Ródenas (Ayora).

José Rochera Ortell (Villarreal).

Lorenzo Turrell Tuset (Algemesí).

Miguel Verdú Peidró (Alcoy).

Dos valencianos más de la Marina de Guerra, Juan Ayala Salas y Leopoldo Eugenio Pablo, se han incluido también en la tarja.

Las nuevas generaciones olvidaron ya cómo influyó la Guerra de Cuba en las tres provincias valencianas. En aquella época los soldados hacían el servicio militar principalmente en los regimientos de las diferentes Regiones Militares que tenían el mismo número que las zonas. Las capitales de zonas de la 3ª Región Militar eran 'Valencia 28', 'Játiva 25', 'Castellón 18', 'Cuenca 26', 'Albacete 49', 'Lorca 48', 'Murcia 20' y 'Alicante 45'. Por consiguiente, muchos soldados valencianos fueron destinados a los batallones expedicionarios 'Luchana 28', 'Navarra 25', 'Almansa 18', 'Albuera 26', 'Otumba 49', 'Tetuán 45', 'Guadalajara 20' y 'Pavía 48'.

Estos batallones expedicionarios, de unos 900 hombres, recibieron posteriormente en Cuba otras tres compañías, con unos 13 oficiales y 560 soldados cada uno.

La guerra terminó con la intervención de los Estados Unidos,que utilizó como pretexto la explosión del crucero 'Maine', fondeado en el puerto de La Habana,el 15 de febrero de 1898. Esta explosión -como demostró posteriormente el almirante norteamericano Rickover- fue interna y no debida a una acción exterior por parte española.

Después del desastre de nuestra Marina en Santiago de Cuba y el fin de la guerra, comenzó la repatriación de nuestros soldados. El Batallón 'Alcántara Peninsular 3', formado al comenzar el conflicto con tropas de la 3ª Región Militar, cuya capital era Valencia, volvió desde Santiago de Cuba el 14 de agosto de 1898, llegando a Vigo catorce días más tarde. Después siguieron llegando más barcos a los puertos habilitados para ello. Precisamente, en el puerto de Vigo hay una bella escultura que recuerda la repatriación.

De los aproximadamente 146.000 soldados repatriados después de la guerra, murieron en las travesías 1.346. Antes, en los combates que tuvieron lugar en Cuba, fallecieron 4.031, y por enfermedades, 40.435. Son cifras que expresan mejor que cualquier descripción el horror de aquella guerra.

La vuelta de los batallones a la península vino acompañada de muchos enfermos, que fueron atendidos en los puertos de llegada y en el camino a sus domicilios. En Valencia se les condujo a varios hospitales y en el hospitalillo instalado en el Puerto por el Casino de Artesanos. Entre los médicos que les recibieron estaba el doctor Moliner. También los hospitales provinciales -como el de Xátiva-recibieron enfermos. A este hospital fueron trasladados soldados enfermos desde la estación de ferrocarril. Tan solo dos,de los cerca de cien soldados ingresados eran valencianos, según cuenta J.Camarasa en un artículo de la revista de Xátiva 'Noticias 7 días' del 17 de abril de 1989. Los demás, andaluces, gallegos, castellano-leoneses y castellano-manchegos. Hubo 19 fallecidos.

Que los soldados valencianos fallecidos en Cuba tengan reconocimientos en varios lugares y que ahora lo haya sido en la tarja del memorial cubano, deja en evidencia el poco interés del Ayuntamiento del cap i casal del Reino.

Ya el 22 de octubre de 2019, nuestra Asociación presentó una solicitud en el Ayuntamiento pidiendo la denominación de una calle en Valencia como homenaje a nuestros soldados caídos y demás combatientes en las guerras de Cuba y Filipinas. Esta solicitud fue contestada, comunicándonos que se admitía a trámite, dando origen al expediente 0200 2019 108, sin que hasta la fecha nos haya llegado más información.

En mayo de 2024 se recordó al Ayuntamiento la solicitud de 2019, repitiendo la petición de que hubiera una calle en el cap i casal dedicada a los combatientes valencianos en Cuba, donde fallecieron 4.200 aproximadamente en los diferentes batallones expedicionarios.

En el Congreso Internacional sobre la Guerra Cubano-Hispano-Norteamericana (1895-1898), celebrado simultáneamente en Valencia y La Habana, en el Comité de Honor -presidido por S,M. el Rey- se encontraba el alcalde de Valencia entre las primeras autoridades.

En el diario LAS PROVINCIAS aparecieron varios artículos: 20 de octubre del 2020, 6 de marzo de 2021,1 de noviembre de 2021 y 3 de febrero de 2022. En todos ellos se pedía una calle para los héroes de aquella guerra y la de Filipinas.

En otras ciudades españolas, como Coruña y Vigo, hay monumentos dedicados a los héroes de Cuba, al igual que en Madrid (plaza de Cascorro con Eloy Gonzalo) y varias más.

Quizás ha llegado el momento de que nuestros soldados no solo tengan un recuerdo más en Cuba,sino también una calle en el cap I casal que les recuerde como valencianos.