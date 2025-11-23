Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tres días de noviembre

Elvira García de Torres

Elvira García de Torres

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:55

Hay lleno en el Salón de Grados de estudiantes de Periodismo y Ciencias Políticas de la Universidad CEU Cardenal Herrera: José Manuel Sánchez Riera, presidente ... de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana, explica su experiencia como único superviviente de la emboscada que costó la vida a siete agentes españoles del CNI en Irak en noviembre de 2003. Una misión de perfil bajo, con final trágico. Él expone con naturalidad los hechos, el duro y largo viaje de superación que cuenta en «Tres días de noviembre. La historia del espía español que sobrevivió al infierno». Los jóvenes preguntan: ¿Qué pensaste esa noche en el calabozo?, ¿Cómo lo han vivido tus hijos?, ¿Qué sientes ahora cuando hay un atentado?

