Hay lleno en el Salón de Grados de estudiantes de Periodismo y Ciencias Políticas de la Universidad CEU Cardenal Herrera: José Manuel Sánchez Riera, presidente ... de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana, explica su experiencia como único superviviente de la emboscada que costó la vida a siete agentes españoles del CNI en Irak en noviembre de 2003. Una misión de perfil bajo, con final trágico. Él expone con naturalidad los hechos, el duro y largo viaje de superación que cuenta en «Tres días de noviembre. La historia del espía español que sobrevivió al infierno». Los jóvenes preguntan: ¿Qué pensaste esa noche en el calabozo?, ¿Cómo lo han vivido tus hijos?, ¿Qué sientes ahora cuando hay un atentado?

Impresiona el silencio de la Generación Z en la conferencia: los estudiantes conectan con lo auténtico de manera innata, empatizan de forma instantánea. La reacción ante la dana y la conexión con las víctimas está en su ADN generacional. Al terminar me acerco y le doy las gracias. Pero José Manuel no me entiende: «no -aclaro-, no es por la charla». Ha llegado acompañado de su «pareja de hecho» en la tarea de concienciar sobre la violencia terrorista y dar voz a las víctimas. Florencio Domínguez, director de la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, pone el contexto con precisión. Son clave los datos que publica el Memorial en sus informes anuales sobre el terrorismo.

Porque la emboscada de 2003 no es un hecho aislado; es parte de la historia que abarca los años anteriores al nacimiento de Al Qaeda en 1988 y la escisión que dio lugar al DAESH, el Estado Islámico. Los brutales atentados del 11 de septiembre, el 11-M, el asalto a la sala Bataclan en París. Las Ramblas. Sinagogas. Mercadillos navideños, símbolo de paz. Un cuchillo, una estación de tren. Una cafetería en cualquier esquina. Usted, o yo. El terrorismo islamista ha revolucionado la seguridad mundial.

España destaca en Europa por el número de detenciones. Desde el 11-M, nunca tantas como en 2025. A nivel local, en la Comunidad Valenciana, más de sesenta detenidos en los últimos diez años. Apología del terrorismo, financiación, captación, falsificación, planeación. Tras la creación de las primeras células locales en los años ochenta, la actividad policial sigue en paralelo. José Manuel entiende, por fin, que le agradezco el sacrificio. A la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra, el CNI, la Unidad de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas españolas en Irak, los militares desplegados en Mali hasta 2024. A los que velan por la seguridad.