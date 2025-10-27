Ahí es donde estuve tres o cuatro horas». Las imágenes, publicadas en un diario nacional, muestran el rescate de una valerosa mujer de Paiporta, que ... perdió a su tía. Al final del vídeo la recuerda, emocionada, junto a la verja de su ventana. La dana ha sido noticia en las últimas semanas por la polémica sobre la organización del funeral de Estado. Pero ahora, en la víspera del aniversario del 29 de octubre, arranca en los medios el tributo a los afectados y víctimas: pequeños reportajes y especiales que siguen la pista de hombres, mujeres y niños que fueron noticia hace un año. Regreso a Paiporta es la historia de Raquel.

En el relato se alternan planos del antes y el después. La conclusión se resume en cinco palabras: la herida emocional sigue abierta. Las calles de Paiporta lucen más o menos despejadas y limpias. La desolación, el hundimiento y la derrota palpable en los rostros en el metraje de aquellos días se han mitigado. El sol entra en la calle asfaltada, luminosa. Fue ayer, pero sientes como tuyo el golpe final: la desaparición de tu pueblo tal como lo conocías. Inhóspito, irreconocible. Tu casa, tierra extraña. El encuadre del vídeo es predominantemente humano. Nos muestra, a nivel microscópico, un caso centrado más en el pasado que en los retos del futuro. ¿Qué hay de lo macro? En un año han pasado muchas cosas: informes, planes de prevención y de reconstrucción, inversiones, desesperación, cocinas sin alicatar, las ayudas de Roig, la lentitud del Consorcio, dimisiones las justas; el miedo a otra dana, imputaciones, contradicciones, negocios cerrados, familias que no pueden hacer el duelo porque todavía esperan. Puentes reconstruidos, fotografías restauradas, el coche nuevo o seminuevo, la vuelta al colegio provisional. Por fin, el metro. Incansables, los medios locales nos han informado de las causas de la tragedia, la causa judicial, las causas de Pura y Andrea. Ellos no regresan. Lo prometieron, no les han olvidado.

La información sobre las catástrofes sigue patrones comunes: la búsqueda rápida de culpables o la fijación por las cifras de la devastación y las inversiones, que llenan el vacío. Mitos como la inacción y el pillaje generalizado fueron barridos por la ola de solidaridad. Después el olvido. Esta semana el foco vuelve a Valencia y el momento clave, en el aniversario, llegará el miércoles: el funeral de Estado, homenaje a las víctimas y acompañamiento de la sociedad encarnada en Sus Majestades los Reyes. Donde lo íntimo y lo público se cruzan, que la noticia sea la despedida sentida y el calor de los valencianos hacia los familiares.