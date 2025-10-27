Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Regreso a Paiporta

Elvira García de Torres

Elvira García de Torres

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:09

Ahí es donde estuve tres o cuatro horas». Las imágenes, publicadas en un diario nacional, muestran el rescate de una valerosa mujer de Paiporta, que ... perdió a su tía. Al final del vídeo la recuerda, emocionada, junto a la verja de su ventana. La dana ha sido noticia en las últimas semanas por la polémica sobre la organización del funeral de Estado. Pero ahora, en la víspera del aniversario del 29 de octubre, arranca en los medios el tributo a los afectados y víctimas: pequeños reportajes y especiales que siguen la pista de hombres, mujeres y niños que fueron noticia hace un año. Regreso a Paiporta es la historia de Raquel.

