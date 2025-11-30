Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

No es hora de pasar página

Elvira García de Torres

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:10

Han pasado 397 días desde el 29 de octubre de 2024. Más de doscientas víctimas mortales. El futuro condicionado. En palabras del Instituto Valenciano de ... Investigaciones Económicas, «viviendas, comercios, industrias, vehículos, cultivos, pero también infraestructuras públicas (carreteras, vías férreas, centros educativos y sanitarios, infraestructuras hidráulicas y eléctricas, etc.), cuya destrucción paraliza el normal funcionamiento de centenares de miles de vidas». Para que nada nos pare es el compromiso de LAS PROVINCIAS, en palabras de su director, con las obras necesarias para frenar una nueva riada. Otra catástrofe, o el temor a la repetición, que no podemos asumir. Sin embargo, tras un año de duelo y la conmemoración, la lista de noticias más leídas es, por su normalidad, un peligroso síntoma de olvido y desmemoria.

