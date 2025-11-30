No es hora de pasar página

Han pasado 397 días desde el 29 de octubre de 2024. Más de doscientas víctimas mortales. El futuro condicionado. En palabras del Instituto Valenciano de ... Investigaciones Económicas, «viviendas, comercios, industrias, vehículos, cultivos, pero también infraestructuras públicas (carreteras, vías férreas, centros educativos y sanitarios, infraestructuras hidráulicas y eléctricas, etc.), cuya destrucción paraliza el normal funcionamiento de centenares de miles de vidas». Para que nada nos pare es el compromiso de LAS PROVINCIAS, en palabras de su director, con las obras necesarias para frenar una nueva riada. Otra catástrofe, o el temor a la repetición, que no podemos asumir. Sin embargo, tras un año de duelo y la conmemoración, la lista de noticias más leídas es, por su normalidad, un peligroso síntoma de olvido y desmemoria.

Entre las cincuenta noticias más leídas el sábado, sólo cuatro hacen referencia a la dana. La primera de ellas en sexto lugar: «Muere un trabajador en Casinos durante los trabajos de reconstrucción tras la dana»; ha ocurrido entre Casinos y Bugarra, en un movimiento de tierras. Es ya la tercera víctima de la reconstrucción y una llamada de atención y alerta sobre los riesgos de la intervención en zonas de peligro de derrumbe (las dos anteriores) o uso de maquinaria pesada. A quien corresponda. Las dos siguientes son de carácter político. Carlos Mazón y Juanfran Pérez Llorca: separados por su estilo, unidos por las siglas y, en la sucesión, por contigüidad. En el número once de la lista, Burguera desgrana las diferencias de liderazgo. Un poco más abajo, en el ranking, en el puesto veinte, van otra vez de la mano. Condenado Pérez Llorca de antemano, por algunos, a desaparecer: «La dimisión de Mazón y el perdón de Llorca no aplacan el dolor de las víctimas de la dana». Intercambiados al nacer. Más allá del puesto 30 llega la cuarta referencia: reaparece el ex comisionado por el Gobierno para la dana por la posible reapertura del sumario por su supuesto título falso.

La Navidad, el consumo, los precios y los sucesos compiten con una reconstrucción lenta y poco disruptiva, que ofrece escaso aliciente. En Catarroja, zona cero de la tragedia, los niños han pasado de las botas a las mantas. Lo denuncia LAS PROVINCIAS: no hay calefacción en cuatro colegios.

La presión social para garantizar las ayudas es vital: hay que mantener el pulso, sin flaquear

Entre lo más leído, apunten: dos jóvenes que simulan un secuestro para estafar a su madre en Paiporta y Catarroja. La presión social para garantizar las ayudas es vital: hay que mantener el pulso, sin flaquear. Pasado el duelo, queda mucho por hacer. Es, por humanidad y seguridad, un tema central.