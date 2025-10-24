Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pymes y fuegos de artificio

Deberían ser premiadas, cuidadas, alentadas y no señaladas, condenadas ni vampirizadas. Las clases medias requieren aire fresco, no cadenas

EDUARDO BENLLOCH GARCÍA Y FERNANDO CARBONELL TATAY

Viernes, 24 de octubre 2025, 23:48

Llevamos un tiempo oyendo, desde el Gobierno y sus adláteres, que la economía «va como un cohete" pero no se han parado a pensar que ... eso no siempre tiene un eco de ascenso rápido e imparable. En nuestra tierra los cohetes y petardos van desde el humilde 'tró de bac', para despertar al vecindario, que sólo hace ruido cuando se estrella contra el suelo con vigor, hasta las vertiginosas salidas aéreas multicolores. Todos acaban en luces o ruido, pero aún en caso de subir acaban estallando y cayendo al suelo. No deberíamos querer una economía así. «Ir como un cohete» es ir rápido, pero también estallar, convertirse en cenizas y caer. Mas vale una economía menos rápida, más sólida, que suba la cuesta sin tanta velocidad para mantenerse en lo más alto posible, no para reventar y caer estrepitosamente. Más se parece a un significado de cohete en Méjico que viene a ser: lío, enredo o problema.

