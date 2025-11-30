Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las obras hidráulicas salvan vidas

La zona sur de Valencia precisa de un plan ambicioso que la proteja ante la posibilidad de otra dana. El nuevo cauce del Turia fue lo que impidió la inundación de la ciudad el 29 de octubre de 2024.

Editorial

Valencia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 10:47

Con el paso del tiempo y tras haberse cumplido el primer aniversario de la tragedia, el análisis sobre la monumental catástrofe humana y económica que ... supuso la dana del 29 de octubre de 2024 se ha ido centrando en las responsabilidades políticas y penales de los protagonistas del suceso. No hay día en que no aparezcan novedades de una investigación judicial que se va comunicando al minuto y que deja en muy mal lugar a quienes tenían la responsabilidad de las emergencias, así como de la reacción una vez se desató la furia de la naturaleza. Se habla y no se acaba del tristemente famoso Cecopi, de los sistemas de vigilancia de caudales, de las previsiones meteorológicas, de las alertas a los ciudadanos. Incluso de la necesidad de una unidad de intervención propia, una UME valenciana, aunque no militarizada, que pueda llegar al terreno afectado en el menor tiempo posible. Debate este último más ideológico o identitario que técnico, por cuanto no parece razonable duplicar competencias y organismos sino procurar que lo existente funcione. En definitiva, demasiado ruido mediático y político que impide centrar el tema en el asunto capital, en la gran pregunta que deben hacerse las autoridades: ¿cómo se puede evitar que otra dana, en caso de producirse, cause un daño similar? ¿Dónde hay que intervenir, qué inversiones se deben acometer? Porque las alertas no van a evitar que el agua de unas lluvias torrenciales se desborde. Entre la dimisión de Mazón, la elección del nuevo president, las revelaciones sobre El Ventorro y la instrucción de la jueza de Catarroja, este debate, que es inaplazable, queda relegado a un segundo plano.

