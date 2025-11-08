Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un Parlamento exhausto

Que las Comisiones sean «un circo» puede ser cierto, pero nada legitima al Presidente del Gobierno para decirlo, mucho menos en el Parlamento

DR. BRIAN BUCHHALTER MONTERGRADUATE READING FOR MAGISTER JURIS. UNIVERSITY OF OXFORDGRUPO DE ESTUDIOS SOCIALES E INTERDISCIPLINARES. (GESI - FUNDACIÓN UNIVERSITAS). WWW.FUNDACIONUNIVERSITAS.ORG

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

Al ex canciller austríaco Sebastian Kurz, le costó la carrera una investigación parlamentaria. El Nationalrat instituyó una Comisión para esclarecer un caso de corrupción que ... envolvía al ex vicecanciller, Heinz-Christian Strache y que tuvo lugar, parcialmente, en Ibiza. El canciller se vio forzado a dimitir a finales de 2021 y para el verano de 2023 estaba ya siendo investigado por haber mentido en la Comisión. Hace pocos meses, el Tribunal Superior de Viena revocó su condena y, por tanto, lo ha absuelto en firme: el canciller no mintió (o, por lo menos, no lo hizo con relevancia penal).

