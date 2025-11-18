Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

'El Rey Franco' y el Sahara

DIEGO CARCEDO

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:45

El futuro del Sahara Occidental, la última colonia del imperio español, llevaba bastante tiempo ya en litigio cuando hace cincuenta años estos días. El rey ... de Marruecos, Hassan II, movilizó a muchos miles de personas para conquistarla a pecho descubierto y sin disparos, pero con graves riesgos. Las férreas dictaduras que gobernaban en todos los países implicados permitieron que las negociaciones se mantuvieran en un secreto tenso. Marruecos, Argelia y Mauritania, que aspiraban al control o reparto del territorio maniobraban, juntas y por separado, para conseguir que España, una dictadura entregada a los países árabes, cediese a sus pretensiones sobre aquel territorio desértico y despoblado, aunque rico en fosfatos y pesca marítima. España por su parte se resistía a ceder las dos provincias artificiales creadas para demostrar que se trataba de un territorio tan español como Madrid o Cuenca. El almirante Carrero Blanco aspiraba a concederle una independencia ficticia, con su bandera en la ONU y la Guardia Civil manteniendo el control en el Aiun y Villa Cisneros.

