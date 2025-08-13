Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ejercito de Israel en la frontera de Gaza. EFE

Gaza: Hamás tampoco es inocente

Israel y Netanyahu se enfrentan a la opinión pública internacional con los excesos militares que están cometiendo en la guerra de Gaza y es inevitable reconocer que buena parte de culpa tienen, pero muy lejos de ser los únicos

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:19

Israel y su primer ministro, Benjamín Netanyahu, enfrentan a la opinión pública internacional con los excesos militares que están cometiendo en la guerra de Gaza. ... Y es inevitable reconocer que buena parte de culpa tienen, pero muy lejos de ser los únicos. Tampoco Hamás, la milicia terrorista que enfrentan puede ser admitida en el análisis global de la contienda como inocente. Basta recordar su trayectoria de provocación y agresión para reconocer también su parte y no pequeña de culpabilidad.

