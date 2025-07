Se busca auditorio, razón Valencia

Tiene gracia que a menos de dos meses de estrenar en Valencia el auditorio cubierto más grande de España, el Roig Arena, haya surgido otro ... al aire libre de la manera más sorprendente, dentro del plan antirriadas que impulsa la Generalitat para los próximos cinco años.

Esto sí que no se lo esperaba nadie, como se suele decir. Está claro que el Cap i Casal y su área metropolitana necesitan un espacio para festivales aunque incluirlo en un programa de inversiones medioambientales dedicado a mitigar posibles inundaciones en l'Horta y Camp de Túria, la verdad es que sorprende.

De momento lo único que se sabe es lo dicho por el secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida. Habló de un aforo para 40.000 personas, en un lugar todavía sin localizar y que se trata de algo que apoya el Ayuntamiento de Valencia. Parece claro que celebrar los festivales en la Ciudad de las Ciencias no convence en la alcaldía.

Vayamos pues a la única cifra que ha salido. Como de momento no hay más explicación de la «falla» habrá que recurrir a la inteligencia artificial. Según la respuesta a la necesidad de superficie requerida, en un auditorio al aire libre se necesitan de 1,5 a 1,8 metros cuadrados por persona. Es decir, hablamos de una explanada que iría de 28.000 a 40.000 metros cuadrados. Para que tengan una idea, un campo de fútbol reglamentario ronda los 10.000 metros cuadrados.

Claro, que falta el pequeño detalla de cómo hacer llegar las 40.000 personas a ese lugar todavía en el anonimato. ¿Una línea de tranvía? ¿Autobuses públicos? ¿Un aparcamiento gigante? Parece que esto es la opción más probable a tenor de la pobre red de transporte público metropolitano. Acudo de nuevo a la inteligencia artificial y la respuesta es que un coche estándar necesita entre 12 y 15 metros cuadrados. Suponiendo que todos lleguen a tope al concierto, lo que es mucho suponer, se necesitan otros 120.000 metros cuadrados si hay una ausencia total de transporte público. La cosa se complica por momentos.

No digo que la idea de un auditorio al aire libre sea descabellada. Al contrario, es razonable a la vista del éxito de estos festivales. Pero consumir tal cantidad de territorio precisamente en una zona inundable como es el ámbito del plan antirriadas, sí que suena más que raro.

Y si hay que complicarlo más, entonces hay que suponer, una vez más sobre este asunto, que su ubicación estará fuera de la ciudad de Valencia. El municipio ya no tiene terreno disponible para esto, apenas queda un puñado de PAI,s por desarrollar y una cantidad tan grande no sé dónde la ubicarán, pero donde sea habrá que convencer al Ayuntamiento en cuestión. En Valencia, se intentó algo parecido en la pedanía de La Punta, en una antigua zona industrial, donde en 2016 se hicieron unas paellas universitarias. Por distintos motivos, no cuajó.

De momento voy a marcar esta iniciativa en la libreta donde me apunté la construcción de una Esfera Armilar de 92 metros de altura en el parque de Cabecera, o un casino y un hotel de lujo en los Docks de la Marina. Ahí también tengo un teleférico que debía recorrer el jardín del Turia o, si nos ponemos más domésticos, el rescate de los talleres artesanos de Ciudad Fallera.

Prefiero centrar el interés en la reforestación, las vías verdes o la colaboración de empresas del sector hidráulico. También en las que deben compensar las emisiones de dióxido de carbono. El próximo año se ha previsto sacar a concurso la redacción del proyecto con un encargo internacional que atraiga a los mejores paisajistas. El conjunto suena bien pero el auditorio es como la nota discordante, un añadido impostado que estropea la sinfonía de algo tan importante como la reconstrucción tras la dana.