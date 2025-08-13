Un acto vandálico destroza la custodia de la capilla de Adoración de San Martín en Valencia

Un acto vandálico sucedido el martes por la tarde ocasionó daños materiales en la capilla de Adoración Perpetua de la iglesia de San Martín. Una ... mujer, que presentaba signos de desequilibrio, accedió a la capilla, se acercó al altar y tiró del mantel que lo cubría causando diversos desperfectos, además de la sorpresa y el estupor de quienes se encontraban en el oratorio.

Como consecuencia del tirón al mantel, los candeleros junto con los cirios se cayeron golpeando la custodia que quedó completamente retorcida. «La Custodia está atornillada al altar», explicó el párroco de San Martín, el sacerdote Mriano Trenco, pero el golpe la retorció. Además los candeleros también se estropearon. No hubo que lamentar daños personales, ni tampoco una acción sacrílega sobre la Sagrada Forma que se encontraba en exposición.

Ante lo que estaba sucediendo, quienes se encontraban en la capilla avisaron a la policía que al personarse en el lugar pudo detener a la mujer que había ocasionado los desperfectos a quien se tomó declaración al igual que a los testigos de lo ocurrido. El asunto seguirá el procedimiento correspondiente, tal como aseguró el sacerdote. Además, conforme al relato del párroco, una de las personas que se encontraba en el lugar retiró la Sagrada Forma de la custodia y la trasladó a la Catedral, donde quedó depositada en el Sagrario.

La capilla de Adoración Perpetua de la parroquia de San Martín, en la calle San Vicente, lleva quince años activa recibiendo de manera continuada a fieles que desean orar ante el Santísimo. Hasta ahora no se habían registrado hechos de estas características, circunstancia que ha llevado a los responsables de la misma a destacar que lo sucedido se considera un hecho aislado.

Los candeleros que golpearon la custoria. Cedida por el párroco, Mariano Trenco

Habitualmente el oratorio permanece abierto las 24 horas del día, si bien por razones de seguridad durante la noche las puertas se cierran y sólo se abren para quienes han anunciado que acudirán. Tal como ha podido saber LAS PROVINCIAS, de momento permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. También se ha conocido que el próximo jueves 21 de agosto tendrá lugar un acto de reparación al Santísimo Sacramento en la iglesia parroquial de San Miguel y San Sebastián a las 17.30 horas.