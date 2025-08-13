Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet activa un aviso naranja en Valencia y alerta de «situación muy adversa» con la llegada de un nuevo pico de calor para el fin de semana
Estado en el que quedó la custodia en la capilla de Adoración Perpetua. Cedida por el párroco, Mariano Trenco.

Un acto vandálico destroza la custodia de la capilla de Adoración de San Martín en Valencia

Una mujer, que acabó detenida, accedió al oratorio y tiró del mantel del altar ocasionando daños diversosI Las personas que presenciaron los hechos trasladaron la Sagrada Forma a la Catedral

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 16:53

Un acto vandálico sucedido el martes por la tarde ocasionó daños materiales en la capilla de Adoración Perpetua de la iglesia de San Martín. Una ... mujer, que presentaba signos de desequilibrio, accedió a la capilla, se acercó al altar y tiró del mantel que lo cubría causando diversos desperfectos, además de la sorpresa y el estupor de quienes se encontraban en el oratorio.

