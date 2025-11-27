Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ni cien días de gracia para Pérez Llorca

La oposición se lanza a degüello contra el nuevo presidente de la Generalitat, vinculándolo a la etapa de Carlos Mazón y sin dejar que sea su acción de gobierno la que hable por él

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:36

Pedíamos ayer desde este editorial que arrancara un tiempo nuevo, que la crispación de los últimos tiempos dejara paso a una etapa de estabilidad en ... la que el contraste de pareceres se formulara de manera constructiva, combinando la crítica con la búsqueda de consensos. Y esperábamos que el guante que lanzábamos fuera recogido por todos los partidos, a derecha e izquierda, también por la sociedad civil y, por qué no, por los medios de comunicación. Viendo el desarrollo del debate de investidura del nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, resulta evidente que la oposición en Les Corts no se ha dado por enterada. Los discursos de los síndics del PSPV y Compromís, José Muñoz y Joan Baldoví, demuestran que los partidos de la izquierda quieren instalarse en el «cuanto peor, mejor» y que no piensan dar ni los clásicos cien días de gracia al nuevo inquilino del Palau.

