Ni cien días de gracia para Pérez Llorca

Pedíamos ayer desde este editorial que arrancara un tiempo nuevo, que la crispación de los últimos tiempos dejara paso a una etapa de estabilidad en ... la que el contraste de pareceres se formulara de manera constructiva, combinando la crítica con la búsqueda de consensos. Y esperábamos que el guante que lanzábamos fuera recogido por todos los partidos, a derecha e izquierda, también por la sociedad civil y, por qué no, por los medios de comunicación. Viendo el desarrollo del debate de investidura del nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, resulta evidente que la oposición en Les Corts no se ha dado por enterada. Los discursos de los síndics del PSPV y Compromís, José Muñoz y Joan Baldoví, demuestran que los partidos de la izquierda quieren instalarse en el «cuanto peor, mejor» y que no piensan dar ni los clásicos cien días de gracia al nuevo inquilino del Palau.

Socialistas y nacionalistas realizan un ejercicio de trilerismo político al vincular a Pérez Llorca con Mazón, con el descarado interés de seguir rentabilizando el desgaste que para el PP representa la figura del ex president por su actuación durante la dana y por los cambios de versión que lo han acompañado desde aquel trágico día y que todavía hoy impiden saber con exactitud qué sucedió en la tarde-noche del 29 de octubre de 2024. Al mismo tiempo, atacan con todo el pacto entre populares y voxistas, insistiendo en el supuesto carácter antisistémico de la formación que lidera Santiago Abascal. Descalificación que carece de toda legitimidad moral viviendo de quienes han blanqueado siglas que abiertamente han conspirado contra el orden constitucional y que no se ocultan a la hora de reconocer que trabajan por romper la unidad de España.

Por supuesto que Pérez Llorca estaba vinculado a Mazón en la anterior etapa, como lo estaba todo el PP. No en balde fue el candidato más votado por los valencianos, el elegido por el pueblo soberano para dirigir los destinos de la Generalitat. Pero sus errores, por graves que fueran -que cada vez es más notorio que lo fueron- no inhabilitan a su sucesor ni condenan a todo un partido, por más que la izquierda parlamentaria trate de englobar a todos sus dirigentes en una responsabilidad colectiva que no existe. Este camino del enfrentamiento sin matices recuerda al imaginario muro que Pedro Sánchez levantó en su discurso de investidura como presidente del Gobierno, una especie de cordón sanitario para aislar a toda la derecha con la excusa de hacerlo con la más radical. Una estrategia sectaria e intolerante que no ayuda a destensar un ambiente demasiado crispado.

Desde la tribuna de Les Corts, Përez Llorca ha pedido perdón a las víctimas, un gesto tan simbólico como imprescindible para inaugurar un tiempo nuevo. La cortesía parlamentaria que tradicionalmente ha imperado en los países democráticos obligaría a dejar que el presidente tomara posesión de su cargo, nombrara a su equipo de confianza y a los miembros del Consell y adoptara las primeras decisiones. Es su gestión la que debe ser enjuiciada, el acierto o el error de sus políticas, su carácter y su manera de relacionarse con los ciudadanos. No darle esta oportunidad, no dejarle ni siquiera comenzar a gestionar, demuestra la desesperación en la que vive instalada la oposición desde que perdió las elecciones autonómicas de 2023 y con ellas el poder en Valencia. Una desesperación que les ha llevado a convertir la tragedia de la dana -el mayor desastre natural sufrido por España en lo que llevamos de siglo- en su mejor argumento para recuperar la Generalitat. Imponiendo el tacticismo partidista al interés público.