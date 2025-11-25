¿Ligar o afiliarse?

Una historia de hace diez años o de ayer. El sol abrasaba a Juan, un número más en la cola que daba la vuelta al ... edificio en una de cuyas plantas estaba la sede del partido «Así va España».

Licenciado en Derecho era el primero de su familia que había terminado una carrera universitaria con gran esfuerzo familiar. Se reunía con compañeros para tantear el futuro. Su amigo Daniel había sabido situarse. Desde tercero era miembro de las juventudes de un partido de la oposición.

Sergio apuntó que había otros caminos para triunfar y contó el caso de Manolo «el cachas» que llevaba dos años haciendo de vigilante de la playa o de piscinas y que se casaba en septiembre. Una morena esplendida, aunque un poco bajita para su gusto, cuyo padre era un renombrado constructor nacional.

La hija había sido «salvada» por Manolo de un mareo con riesgo de ahogamiento. Llegó a hacerle el boca a boca y las amigas decían que había sido una estratagema.

El caso es que Manolo se casa y ya hace cosas en el despacho del padre. Juan pensó que él apenas sabía nadar y lo de afiliarse le parecía buena solución. Podía ser útil y prosperar en el seno de la organización. El país estaba hecho una braga usada y se necesitaba un nuevo orden.

Sabía que en la cola siempre hay listos que venden los turnos. No quería pasar más calor y compró uno. A las dos de la tarde de esa mañana un carnet de «Así va España» fue el comienzo para acabar dos años después en la lista ganadora y con un escaño de diputado. Tenía despacho, secretaria y comía una vez cada quince días con el jefe. Baqueteado por el partido era ya miembro de dos comisiones y participaba en la adjudicación de obras. Tenía coche y viajaba con sus iguales e hizo amistad con Manolo «el cachas» yerno del constructor. Juan había triunfado a los ojos de su familia. Gastaba más que ganaba. ¡Cosas!

Era carne para la UCO.