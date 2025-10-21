¡Aló, ministra!

La Sra. Rodríguez, Doña Isabel es la actual ministra de la Vivienda. Es paradójico dado que no hay vivienda asequible para la mayor parte del ... personal. Poco que hacer ministra.

Solo hay vivienda asequible para euro millonarios o bonolotarios de éxito o miembros de bandas internacionales, nacionales o privadas dedicadas a suministrar sustancias «recreo adictivas». El caso es que la ministra ha propuesto poner en marcha un número de teléfono 047, a modo del teléfono de la esperanza habitacional. Loado sea el Señor.

He llamado y no está operativo el aparato ni el número. Nunca estará operativo. El caso es anunciar cosas que no cumplen. Está en la línea de la también ministra Trujillo, en su día de la misma cartera, que dio en regalar zapatillas deportivas para jóvenes y así contribuir a combatir la fatiga al tiempo de andar buscando casa. Hay gente andando todavía.

Al saber de la buena conciencia del español que parece creérselo todo, la cúpula «mandona» inventa cosas, desarrolla bulos, difunde promesas como si ya estuviera puesto el primer ladrillo y a seguir que solo nos quedan dos telediarios.

Yo creo que a mí me pasaría igual siendo ministro. Ante las autonomías y las responsabilidades transferidas no tendría más remedio que inventar cosas para que mi personal me ayudase a redactarlas y presentarlas de vez en cuando al Consejo de ministros con objeto de lograr una cierta aureola de trabajador, generador de asuntos. Así estiraría un poco más el chicle de la permanencia.

Formar parte del banquillo titular. El asunto no está bien planteado. Hay que fijarse en los agentes de jugadores que tienen un banco de reservas disponibles. Ya sé que hay empresas que «cazan cerebros». Me acuerdo de Doña Esperanza Aguirre que estuvo en una, poco de tiempo. No serviría. Al ser, según ella, una liberal ,tendría tendencias subjetivas. Voy a pensar.