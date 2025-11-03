Otoño en Nuevayol

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mompó se lanza, a lo Camps, a la carrera para liderar una candidatura a la Generalitat del PP en la que Génova tiene mucho que decir

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:05

Camps ya no está solo. El expresident de la Generalitat decidió hace tiempo postularse para liderar el PPCV y ofrendar así nuevas glorias a ... España y a Feijóo. Ya no es el único. Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, se salió de los guiones clásicos en tiempos de crisis de impacto, que diría aquella. Nada de «yo solo pienso en Gavarda» o «estoy centrado en la Diputación». Nada de las evasivas habituales. Mompó, preguntado por si se ve como candidato a la Generalitat, dijo hace una semana que ya veremos, que nadie sabe lo que le deparará el destino y que no somos nada, que un día estás y al otro no estás... Lejos de aquel Mazón de 2021. El alicantino ya había medido mentalmente el despacho de la Presidencia del PPCV que ocupaba Bonig. Ya había calculado dónde colocaría las fotos de sus hijos y si le cabría una nevera para meter los grillos de El Merengue. Sin embargo, le interrogabas en las ruedas de prensa si quería el puesto de Bonig y te decía que no. Te mentía en toda la cara. Luego lo ha hecho más veces, y entonces negaba por activa y por pasiva la posibilidad de un relevo que estaba cantado y pactado en Génova. Y lo hacía porque sabía que tenía la mano ganadora. «El que filtra es porque no va ganando, David. Siempre es así». Me recordó ayer un asesor popular el porqué se supo el sábado que los dirigentes provinciales y el número dos del PPCV se habían reunido. Vale también para explicar el arrojo de Mompó el pasado lunes. No tenía nada que perder, y de perdidos, al río.

