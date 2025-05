Lo que diga Génova

Pocos lugares con más expertos que Les Corts. Si les parecen muy marisabidillos los tertulianos televisivos, un ratito en un pasillo del parlamento les ... despeja las dudas sobre dónde están los mejores todólogos. Nostradamus es uno de los nuestros en la Cámara. Adivinadores de todo. Después de que en el PP valenciano se hayan autoalborotado, la semana pasada reapareció el famoso 'runrún'. Ríete tú de los rumores sobre Feijóo y su futuro.

Dijo Ayuso: «Una vez que ha empezado el runrún, ahora sí que hay que acelerarlo, porque si no al final opina aquí todo el mundo menos los protagonistas». Lo dijo sobre el congreso nacional de los populares, acelerado. Esa velocidad ha propiciado, como efecto colateral, que reaparezca otro 'runrún', el de Mazón, sobre si seguirá o no seguirá, 'runrún' que, en realidad nunca se fue. Cuando ABC publicó que el Molt Honorable debería irse, los todólogos analizaron que ya estaba todo listo y que si la maquinaria se había puesto en marcha. Fue en febrero. A partir de la dana hemos visto dos o tres estallidos de 'runrunes'.

En los pasillos de la Cámara se especula sobre el cómo y el cuándo. Los diputados del PP te miran con cara de póquer y los más veteranos, como mucho, ponen en cuestión que las fuentes genovitas a las que se atribuye tanto 'runrún' (y sobre todo, las teorías sobre los posibles sustitutos de Mazón), hayan pasado alguna vez de la planta baja de la sede del PP en Génova. Los populares, en cualquier caso, no se aventuran ni a defender ni a negar el 'runrún', porque siempre hay un último en enterarse del divorcio: uno de los que se divorcia. Si acaso Pérez Llorca sabe algo, pero como siempre pone cara de bueno, pues hasta te puedes creer que no sepa, pero sabe. Sin atreverse nadie a dar nada por seguro, junto a los que especulan que a Mazón lo finiquitan en verano están los que creen que «aguantará». Lo que parece improbable es que, de haber congreso, sea para su ratificación como líder. Más bien sería para lo contrario.

Aguantar no es debatible. Claro que aguantará. Lo hará hasta que Génova le diga que ya hemos aguantado bastante. El PP no es el PSOE, donde un tipo se subió al coche, se hizo amigo de Ábalos y ahí está en Moncloa, rodeado de pájaras y petardos. Eso lo sabe Mazón, porque llegó a la presidencia del PPCV cuando en Génova dijeron, Isabel, aparta de ahí que tenemos un candidato mejor. Lo sabe también Camps, que se quedó hasta que en Génova dijeron, Paco, aparta de ahí que no nos cuadran las sumas. Los populares no han articulado el partido para ser sensibles a las aventuras y deseos personales. En el PSOE se creen que los socialistas son lo más próximo a la sensibilidad ideológica de los españoles: que si centraditos pero con ganas de ser modernetes, que si laicos pero no anticlericales, que si defender lo público pero sin ponernos tremendos... Cada uno en su afán y sus teorías, pero lo que parece menos discutible es que, en el PP, a quien Génova se la da, Génova se la quita y ni San Pedro bendice ni tiene vela en el entierro. Los populares mantienen una fórmula de organización muy sincronizada con el modo de entender la jerarquía en España: se puede discutir un poco y, a veces hasta un mucho, pero amigos, en el momento en que el jefe dice ya está bien, pues se acabó la discusión. Por eso los diputados del PP se encogen de hombros y hasta Mazón sabe que tiene de margen todo el que Génova le dé, porque son pocos los que siguen el ejemplo de Casado, y se quedan fuera del PP.