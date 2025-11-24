Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un jugador de La Bonoloto de hoy lunes se lleva el bote de 4.385.175 euros en un municipio de solo 14.000 habitantes

Nochebuena en Kabul

¿No será que Valencia actúa como la capital regional europea de raíces cristianas que es?

Bruno Fernández Terrasa

Bruno Fernández Terrasa

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:22

Leo en las redes sociales, a propósito del acto de encendido de las luces de Navidad en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, que se ... está «madrilenyeant València». Así, con acento gráfico abierto en la e del topónimo. Una sola frase que da para un análisis multidisciplinar, desde el lingüístico, pasando por el sociológico y cultural, y terminando por el político. Todos muy interrelacionados. Con el acento abierto de la e de Valencia podemos ubicar ideológicamente, con poco margen de error, al autor del mensaje. Así que no nos puede resultar extraño que éste, un pancatalanista del entorno de Compromís muy 'deeply concerned' por los asuntos municipales del Cap i Casal, utilice la conexión simbólica con la capital de España, ciudad muy dada a eventos espectaculares de este tipo, como algo deplorable. Claro que, como en otras muchas ocasiones, obvia el hecho de que Barcelona -ejemplo que no es inocente- celebró el encendido de su iluminación navideña el pasado sábado 22 de noviembre. Ahora bien, si la decisión del consistorio valenciano presidido por la popular María José Catalá de aumentar o repotenciar la vistosidad de la ornamentación y de la iluminación navideñas, y exaltarlas con un gran espectáculo popular, es «madrileñización», ¿no es también vigocización, neoyorquización o londresización? ¿No será que, en realidad, Valencia actúa como la capital regional europea de raíces cristianas que es, y eso es lo que a nuestra izquierda provinciana o patria les da dentera? Deben creer que el espantajo del Madrid de Ayuso y Almeida, ¡buh!, les funcionará para alejar las adhesiones de los timoratos, de los acomplejados y de los pobres de espíritu. Madrid, Madrid, Madrid, pedazo de la España en que nacííí... Qué chapa insufrible la de los madrileñófobos. Por cierto, les recomiendo encarecidamente visitar los madriles coincidiendo con las fiestas decembrinas, admirar su iluminación monumental y buscar a gritos a Chencho, imitando la voz rasgada y ronca de Pepe Isbert, por el mercado tradicional de la Plaza Mayor mientras compra musgo fresco, alguna figurita o una fuente de agua mecánica para su Belén. ¡Cheeenchooo! Tradición preciosa la del Nacimiento en las casas de los paisanos; que no se pierda jamás. O la misma Barcelona, oiga... O Vigo... O cualquier rincón de ésta nuestra España. Que va a ser eso lo que les pica. Lo que jamás comprenderé es cómo es posible que esta banda de amargados, asustaviejas, cafres, roñosos y vinagres, que serían felices pasando la Nochebuena a oscuras y en silencio en Kabul, haya conseguido convertirse en referente de la modernor valentina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2 El Colegio de Odontólogos remarca que una especialista odontopediátrica realizó los tratamientos a las niñas de Alzira
  3. 3

    El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres
  4. 4 Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
  5. 5 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»
  6. 6 La niña de cuatro años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI
  7. 7

    La jueza pide al dueño de El Ventorro una foto del reservado de Mazón y Vilaplana y las medidas de la sala
  8. 8 Detienen a un camionero drogado por el atropello mortal de un anciano en Algemesí
  9. 9 Un reventón fuerza a cerrar parte del Jardín del Turia
  10. 10

    Catalá, sobre el 29-O y el Cecopi: «Yo sé dónde estuve, 48 horas sin dormir: cada cual tendrá que responder»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Nochebuena en Kabul