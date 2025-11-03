Mompó o Catalá

Compartir

La carrera para suceder a Carlos Mazón ha comenzado. El alicantino ha asumido por fin que su situación era irreversible, por muchas ocurrencias que planteara ... relacionadas con la recuperación económica de las zonas devastadas por la riada o con la multiplicación de reuniones con las víctimas, y ha dimitido. Ahora bien, los escenarios sucesorios que se plantean son muy diferentes. En el primero, una vez producida la dimisión del actual presidente de la Generalitat Valenciana, se habrían convocado elecciones regionales anticipadas. Era la menos probable, pero, ojo, dependía de una decisión que es exclusiva del primer mandatario autonómico. Esta opción parece ya descartada. En el segundo escenario, el más probable, se nombraría un nuevo presidente de la Generalitat de transición que ocuparía el puesto hasta culminar la legislatura. En el último escenario, la nueva presidencia de la Generalitat y la candidatura de los populares valencianos en las elecciones regionales de mayo de 2027 concurrirían en una misma persona. Siempre teniendo en cuenta que los escenarios segundo y tercero vienen determinados por la inexcusable condición, impuesta por el artículo 27.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, de diputado autonómico de las personas propuestas. Esta circunstancia excluiría al actual presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, del escenario tercero, pero no a la alcaldesa del Cap i Casal María José Catalá.

Según ha publicado LAS PROVINCIAS, es el gavardino el preferido por los responsables de la marca valenciana del charrán, no así para los de la directiva nacional que se inclinan por la torrentina. Por otro lado, Juanfran Pérez Llorca, actual secretario general del PPCV y alcalde de Finestrat, sería el preferido para ocupar interinamente la primera magistratura autonómica, aunque éste se mantendría al margen de cualquier opción de ser candidato en 2027 y a su vez estaría muy implicado en la opción Mompó. Y hasta aquí el análisis puramente político. Una vez observado lo anterior, debemos plantearnos el análisis desde un plano social, lejos del tacto lisérgico de las moquetas del poder. Ejercicio que a ustedes les resultará tan sencillo como consultar a las personas de su entorno sobre el conocimiento personal de las principales figuras implicadas, Vicent Mompó y María José Catalá. No resulta tan temerario anticipar que la consulta de andar por casa arrojará como resultado que la segunda es mucho más conocida y popular. Y no hablo sobre idoneidades técnicas o bonhomías subjetivas, sino sobre los factores que intervienen en la construcción de una candidatura electoral con posibilidades de éxito, en suma con Vox, en un periodo de tiempo inferior a dos años.

