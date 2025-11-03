Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mompó o Catalá

La alcaldesa de Valencia es mucho más conocida y popular que el presidente de la Diputación

BRUNO FERNÁNDEZ TERRASA

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:52

La carrera para suceder a Carlos Mazón ha comenzado. El alicantino ha asumido por fin que su situación era irreversible, por muchas ocurrencias que planteara ... relacionadas con la recuperación económica de las zonas devastadas por la riada o con la multiplicación de reuniones con las víctimas, y ha dimitido. Ahora bien, los escenarios sucesorios que se plantean son muy diferentes. En el primero, una vez producida la dimisión del actual presidente de la Generalitat Valenciana, se habrían convocado elecciones regionales anticipadas. Era la menos probable, pero, ojo, dependía de una decisión que es exclusiva del primer mandatario autonómico. Esta opción parece ya descartada. En el segundo escenario, el más probable, se nombraría un nuevo presidente de la Generalitat de transición que ocuparía el puesto hasta culminar la legislatura. En el último escenario, la nueva presidencia de la Generalitat y la candidatura de los populares valencianos en las elecciones regionales de mayo de 2027 concurrirían en una misma persona. Siempre teniendo en cuenta que los escenarios segundo y tercero vienen determinados por la inexcusable condición, impuesta por el artículo 27.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, de diputado autonómico de las personas propuestas. Esta circunstancia excluiría al actual presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, del escenario tercero, pero no a la alcaldesa del Cap i Casal María José Catalá.

