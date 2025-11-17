Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva reparte más de 113.086 euros entre dos jugadores, uno de ellso en un municipio de 30.000 vecinos

Ambientadores de pino

Zapatero y Sánchez, los líderes socialistas que más han abusado de este tipo de imaginería naíf

BRUNO FERNÁNDEZ TERRASA

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:27

Comenta

Hay un momento en el thriller de 1995 titulado 'Seven' en el que los detectives Mills (Brad Pitt) y Somerset (Morgan Freeman), del departamento de ... policía de una ciudad indeterminada de los Estados Unidos, consiguen averiguar la posible localización de la víctima correspondiente al pecado capital de la pereza. Cuando la unidad operativa de asalto entra en el apartamento donde sospechan puede estar el damnificado, al que presumen ya fallecido, se encuentran un lugar sórdido, lúgubre y sucio en el que destaca un bosque de ambientadores de pino que cuelgan del techo y que se mecen desacompasadamente. Para el espectador resulta evidente que su función es la de disimular el hedor que desprende la carne humana en descomposición. Sin embargo, los policías descubrirán horrorizados que Victor Allen (Michael Reid MacKay), el proxeneta, pederasta y traficante de drogas castigado por John Doe (Kevin Spacey), sigue agónicamente vivo pese a mostrar un aspecto cadavérico. Pero no piensen que el esfuerzo torpe de Doe por enmascarar la pestilencia de un asesinato mediante perfumadores de coche que se describe en esta secuencia de la célebre cinta es fruto de la imaginación retorcida de un guionista como Andrew Kevin Walker; está inspirado en la cruda y pura realidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  2. 2

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  3. 3 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  4. 4 Un incendio junto a Blasco Ibáñez provoca alarma en Valencia
  5. 5

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  6. 6

    La alerta que no tiene la CHJ hubiera anticipado una hora la crecida del Poyo en la dana
  7. 7 La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia
  8. 8 Mercadona ofrece puestos de trabajo en Valencia para mecánicos sin experiencia con un sueldo inicial de 1.700 euros y formación remunerada
  9. 9

    Las víctimas aguas arriba del barranco del Poyo estaban totalmente desprotegidas
  10. 10 Las frases de Mazón en la comisión de la dana en el Congreso: «¿Podría haber salido de El Ventorro a las 19.07? Podría. Nada hubiera cambiado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ambientadores de pino