A Maribel Vilaplana, periodista, la han convertido en uno de los nombres que copan titulares por algo tan banal, en apariencia, como un ticket de ... parking y si acerco a Mazón al Palau en su coche se convierte en apertura de telediarios nacionales. Alucinante, y les cuento por qué. Al poner el foco en Maribel, una periodista, no una gobernante, con su hora de salida del parking pretenden que ella sea parte de un problema que no le competía desde el poder. ¿O cuál es el fin de todo este camino si no?

Pero parece que pasamos por alto, incluida la jueza, dos aspectos más que importantes y aquí viene lo gordo. 1) El organismo encargado de coordinar las emergencias, el famoso Cecopi, parece que la noche de la dana decidió tomarse un descanso. Literal. Se fueron a dormir y no quedó ni un alma al mando. Nadie vigilaba mientras la gente seguía atrapada y moría. Con un desastre en marcha, con lluvia torrencial, ríos, desbordados, municipios, incomunicados... Y los responsables de emergencias, descansando, a la espera, supongo, de levantarse por la mañana y descubrir si era susto o muerte. Fue muerte. Al final, mucha muerte.

2) Otro aspecto importante a destacar, es que si se repitiera una situación grave, el Cecopi lo formarían los mismos que de madrugada delegaron en el silencio mientras la tragedia se desarrollaba. Todos los técnicos, expertos y responsables de gestionar una emergencia para salvar vidas, serían los mismos que se fueron a dormir la noche del 29 de octubre. Esos que se veían en las imágenes con cara de «esto no va conmigo», los que deberían haber salvado vidas, toda esa banda de «pollos desnortaos» en la noche de autos reciben escasa presión.

El famoso Cecopi, parece que la noche de la dana decidió tomarse un descanso. Literal

No hay que buscar malinterpretaciones: que un dato como el parking y la incoherencia en las declaraciones sea relevante para una investigación, no significa que haya que convertirlo en el show principal. Pero atención: parece que ese es el objetivo. ¿Y los que dejaron el Cecopi desierto en la noche de la tragedia? ¿Los que en medio del caos optaron por apagar la luz en vez de encender alarmas y no tomaron decisiones para movilizar a la gente?

Si mañana vuelve a haber una dana u otro desastre, los mismos responsables estarían con sus sillas en el Cecopi...¿Con el mismo horario de sueño? Y mientras, algún titular recordará que una periodista salió de un parking a las 19:47 horas. Porque en este circo del desastre, al final, el foco de la jueza y algunos medios lo reparten interesadamente: unos quedan como chivos expiatorios y otros como cómplices en pijama.