Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Bonoloto de hoy deja más de 158.324 euros entre cuatro jugadores y deja un premio en un municipio de solo 4000 vecinos

Lo de Rosalía

Borja Rodríguez

Borja Rodríguez

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:22

Comenta

Uno de los mejores escenarios para escuchar música sin que nada te perturbe, es el coche en un trayecto de una hora como mínimo. Nada ... impide que el sentido auditivo disfrute de los matices de un buen disco. Dicho y hecho, tras la gran expectación se me presenta la oportunidad de darle hasta 3 vueltas al nuevo trabajo de Rosalía. Una artista que ha vuelto a su manera y ha llegado como llegan ahora casi todos los grandes lanzamientos: entre filtraciones 'accidentales' e influencers creando contenido para le des al play mientras opinan como si fueran expertos musicales.Y es que lanzar un disco no es subirlo a Spotify y ya. Hoy es necesario construir una liturgia, un universo, una performance digital y Rosalía lo sabe hacer como pocos.El disco arrancó con 'Berghain', una pieza sublime que parece salida de una misa techno, con coros, cuerdas y la colaboración de Björk (artista que la mayoría de la chavalada actual desconoce por completo). De acuerdo, increíble. Destacaré 'Reliquia' y el tema que se ha viralizado en redes gracias a uno de sus fragmentos utilizados para subir contenido: 'Sexo, Violencia y Llantas'. Y hasta aquí lo más destacable desde mi parecer porque el álbum exige cierto esfuerzo.No es un disco de domingo mientras planchas, ni tampoco la banda sonora perfecta para la ducha mañanera. Aquí hay capas, simbolismo, mezcla de idiomas y un intento claro de hacer algo distinto con una campaña de promoción que ha sido, eso sí, una masterclass de cómo crear expectación sin que necesariamente haya algo que lo justifique al 100%. ¿El disco es interesante? Sí. ¿Es revolucionario? No tanto. ¿Es mejor que lo que otros hacen? Probablemente sí. Pero el envoltorio tan espectacular puede acabar inflando una burbuja que no siempre se corresponde con lo que suena en los auriculares.Y luego está el coro de influencers invitados al estreno de la artista, vendiendo el disco como si fuera la segunda venida de Bach, pontificando sobre armonías y matices sin conocimiento previo. No es maldad, es contexto. Si. Hubo algo de decepción con Rosalía en mi escucha automovilística pero admito que es valiente, talentosa y diferente con una obra que pide ser escuchada sin prisa, sin filtros de Instagram, sin el ruido de una gran campaña.Solo así puedes ver a una artista intentando decir algo con su música.Y será muy 'Lux', muy sinfónico, muy conceptual... pero en días como hoy sigo prefiriendo un 'Descanso dominical' de Mecano. Que igual no tenía a Björk, pero te cantaba lo de 'Mujer contra mujer' y te dejaba el alma temblando.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un delincuente de Massamagrell muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  2. 2

    El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar
  3. 3 Valencia crece sobre la huerta
  4. 4

    Abascal, a Feijóo: «¿Se va a comprometer Pérez Llorca a pedir presas y diques sin miedo a que le llamen negacionista?»
  5. 5 Los Javis se separan tras trece años de relación
  6. 6

    Las angustiosas llamadas el día de la dana a la teleasistencia: «Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba»
  7. 7 Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse»
  8. 8

    Teresa Ribera, 380 días después: la exministra reaparece en Bruselas para hablar de la dana sin pisar Valencia
  9. 9

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  10. 10 Confiesa que acuchilló a su compañero de trabajo en Mercavalencia harto de insultos y discusiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Lo de Rosalía