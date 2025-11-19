Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La ceguera que lo ilumina todo

Borja Rodríguez

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:39

Mario no corre, se lanza a la vida. Lo que le hace diferente a Mario es que tiene una de esas enfermedades raras de nombre ... extraño: Síndrome de Usher. Vive en Burjassot y antes de sufrir la enfermedad trabajaba en una panadería y era amante de las motos, de su Harley concretamente. Una vida normal, como la de la inmensa mayoría, hasta que un día de repente empieza a golpearse por las esquinas y a sentir cambios extraños en su cuerpo. El diagnóstico fue directo al mentón: «Vas a quedarte sordo, vas a quedarte ciego y hoy por hoy no hay cura». Así, sin anestesia. Cuando conocí a Mario y me lo narraba por primera vez me recorría un escalofrío de pensarlo, pero Mario se puso en pie. Bueno, se puso a correr, que es mucho más difícil. Lo suyo viene de familia: su padre y su abuela son ciegos, pero en su caso, la genética ha jugado una mano todavía más puñetera porque la mutación derivó en esta patología que no solo te apaga la vista, también te borra los sonidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

