Escarlett

Apenas le quedaban dos meses para nacer. Ahora la jueza de la dana dice que debe ser considerada persona. Aunque los que mandan ni se acuerden de ella. O lo disimulan muy bien

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:41

El viernes por la noche seguramente Escarlett esbozó una inocente sonrisa en su rostro allá en el cielo. A la hora en la que la ... semana agonizaba, el instante en que las redacciones de los periódicos ultimaban ya la portada y estiraban músculo informativo tras una semana de intensa instrucción judicial por la dana. Mientras la jueza Nuria Ruiz Tobarra dejaba marchar a Miguel Polo, el mandamás de la CHJ menos participante en la gestión del drama, tras muchos datos y más incógnitas. Demasiadas. Mientras en el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia, pendientes todo el día de la testifical del cabeza de la Confederación, cerraba otro día de intensa cobertura informativa y recordaba que tenía una providencia del juzgado de Catarroja que comunicar a los medios. En el instante en que el correo electrónico entró en la cuenta de difusión de prensa, con el 'clic' del ratón del jefe de prensa del TSJ, allá arriba seguro que Escarlett sonrió. Parece un mero trámite. Un paso más. Un papeleo. Nadie lo ha registrado en las ediciones de papel. Pero el gesto dice mucho. Una vida entera. La jueza ordenaba al Registro Civil de Catarroja que inscribiera como persona a la pequeña. A la niña que jamás pudo ser. Que no le dejaron. A la bebé no nacida y que murió en el vientre de su madre. Janine, arrastrada por el agua cuando trabajaba como camionera en Riba-Roja. Ya tenía lista la cuna de su niña. Unos días antes del terrible 29-O había ido a por el carro con el que soñaba llevarla de acá para allá. No les dejaron.

