Tercera España

Necesitamos reconstruir la malhadada clase media, socorrido 'colchón' que alivia las fricciones entre extremos que tan ávidamente trabaja el gobierno

ANTONIO MIGUEL LÓPEZ GARCÍAPOLITÓLOGO E HISTORIADOR

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:23

Chaves Nogales y su celebérrimo 'A sangre y fuego' están de moda. Pero sólo a título informativo. Propios y extraños echan de menos algo parecido ... a la «Tercera España» que, en plena Guerra civil, representó como pocos el periodista sevillano. De militancia republicana moderada, tuvo que salir de España ante el riesgo de morir asesinado por uno de los dos bandos. Clara Campoamor, republicana no socialista, también tuvo que huir del Madrid del «Terror rojo» al estallar la conflagración (6 de agosto).

Tercera España