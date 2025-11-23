Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva del domingo entrega 190.000 euros y el bote sube a 10,4 millones
JESÚS SIGNES

Reencontrarnos con la naturaleza

ANTONIO GUILLEM FUNDACIÓN GLOBAL NATURE

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:55

Recuerdo unas palabras de mi tía abuela, «solo os acordáis de Santa Bárbara cuando truena» y en esta ocasión, no sólo tronó. Hubo una lengua ... de barro, llena de vida ya inerte, coches y todo tipo de residuos, que se dirigía firme y arrolladora por el barranco del Poyo hacia lo que para los valencianos es la joya de la corona, L'Albufera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado
  2. 2 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  3. 3 La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció
  4. 4 Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria
  5. 5

    Mayrén en la vida pública: «La perdición de Rita vino de la Zarzuela»
  6. 6

    Casi 800.000 valencianos están en riesgo de bajar de estatus social
  7. 7

    Jesús Carbonell, concejal de Movilidad de Valencia: «No habrá Zona de Bajas Emisiones porque los partidos no han querido»
  8. 8

    Dos hombres aceptan 18 meses de cárcel por estafar al CEU San Pablo en el asfaltado de sus instalaciones
  9. 9 Urbanizar el Saler, un sueño convertido en pesadilla
  10. 10

    Los pilares asoman por el Nou Mestalla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Reencontrarnos con la naturaleza

Reencontrarnos con la naturaleza