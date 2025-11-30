Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Treinta años de custodia del parque del Turia

ÁNGEL MORALES RUBIOPRESIDENTE DE LA COORDINADORA EN DEFENSA DE LOS BOSQUES DEL TURIA (CDBT)

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:10

Comenta

Hace treinta años, un grupo de personas comprometidas decidió tomar cartas en el asunto. No se conformaban con observar cómo el espacio natural que amaban, ... el futuro Parque Natural del Turia (PNT), enfrentaba presiones, amenazas y el debastador incendio de agosto de 1994. Así, de las cenizas del Bosque de la Vallesa, nació la CDBT, y durante estas tres décadas, su labor ha sido el latido constante de la conciencia ciudadana en este pulmón verde tan cercano a Valencia y su área metropolitana. Su historial es abrumador: desde plantar árboles con 500 scouts hasta guiar a un pequeño grupo de cuatro personas por las trincheras históricas de la línea inmediata. Su filosofía ha sido clara y visionaria: entender el parque como un ecosistema único, por encima de fronteras administrativas que, como bien es sabido, demasiado a menudo enlentecen su gestión.

