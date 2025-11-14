Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este viernes deja un nuevo millonario en un municipio de 850 habitantes

La revolución pendiente de la Inteligencia natural

Agustín Domingo Moratalla

Agustín Domingo Moratalla

Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:49

A medida que conocemos mejor el funcionamiento de la Inteligencia artificial (IA) en sus complejas versiones, parece que perdemos facultades para comprender el desarrollo aún ... pendiente de la inteligencia natural (IN). A pesar de ser la responsable del ministerio de Ciencia, Universidades e Investigación, Diana Morant ha dado muestras de un ancestral modo de entender la IN vinculado con la venganza, el resentimiento y un cainita modo de entender la actividad política. Ha admitido públicamente que nunca le cogió el teléfono al Vicepresidente Gan Pampols porque no quería participar en sus 'estrategias de maquillaje', como si la ayuda que necesitábamos y seguimos necesitando en Valencia exigiese este tipo inteligencia. Por cierto, la misma que los grupos de oposición en las Cortes valencianas cuando subieron el tono de sus críticas a Mazón, afilaron los dientes y parecían perros de presa pendientes de carnaza fresca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuel AA cancela su concierto en el Roig Arena
  2. 2 Detenidos dos hombres por violar a una mujer en Paterna
  3. 3

    La vivienda en Valencia toca techo y el sector pronostica un descenso de precios: «Las casas se pondrán a la venta por menos»
  4. 4 Cañizares se ha casado en Valencia: su primera imagen de novio
  5. 5

    Resistencia a la insulina, la nueva pandemia del siglo
  6. 6

    El número tres de Morant, otra vez en un jardín
  7. 7 Fallece Manuel Llombart Bosch, primer director del IVO
  8. 8 Detenidos dos hermanastros, uno de ellos menor de edad, por la agresión del policía hospitalizado en estado de coma
  9. 9

    Un asesor de Pradas atribuye el retraso del Es Alert a una discusión entre el jefe de los bomberos y el subdirector de Emergencias
  10. 10 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La revolución pendiente de la Inteligencia natural