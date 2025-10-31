Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este viernes entrega 405.711,36 euros y deja un nuevo millonario en un pueblo de apenas 10.000 vecinos

Réquiem anunciado de la política social

Agustín Domingo Moratalla

Agustín Domingo Moratalla

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:29

Los ajetreos de la actualidad política dificultan afrontar la realidad social con luces largas y está llegando el momento de poner el foco en la ... política social. Si las investigaciones del informe FOESSA 2025 muestran que durante los últimos años no se han reducido las desigualdades sino que han aumentado, el reciente estudio sobre la pobreza infantil del servicio de estudios de las Cajas de Ahorro (FUNCAS) señala que el incremento de esta pobreza «no es únicamente una anomalía social sino un fallo moral y político» (p. 102). Ambos estudios nos advierten que los problemas de exclusión y pobreza ya no son coyunturales, están siendo estructurales, lo que exige repensar en profundidad el conjunto de la política social y no sólo las paguitas, rentas o prestaciones de los servicios sociales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  2. 2 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  3. 3 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  4. 4 Hospitalizado un hombre tras prenderse fuego en plena calle en Aldaia
  5. 5

    El «improvisado» protagonismo de Pilar Bernabé en el funeral de Estado
  6. 6 La tienda de Valencia que vistió a la reina Letizia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia: se puede comprar por 49,99 euros
  7. 7

    Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert
  8. 8 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  9. 9 Intenta estafar a un narco con 27.000 euros falsos y acaban los dos en prisión
  10. 10 El by-pass y la Pista de Silla, colapsadas en la tarde de este viernes tras varios accidentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Réquiem anunciado de la política social