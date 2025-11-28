Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Anatomía de un despotismo inadmisible

AGUSTÍN DOMINGO MORATALLA

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:43

Al hacerse público el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, ... hemos descubierto actitudes más propias de un gobierno despótico que de un gobierno democrático. Algunos periodistas o juristas han llegado a decir que la condena es injusta por no sustentarse en pruebas constatadas debidamente en el proceso, por ser la decisión de una sala dividida que expresa la voluntad de magistrados conservadores. Lo grave es que algunos miembros del gobierno han calificado el fallo como «político» al basare en un intento de interferir en la vida democrática. Como si la actividad de los tribunales no formase parte de la vida democrática, como si la separación de poderes no fuera un principio constitutivo, como si la estructura de un estado de derecho se redujera el poder ejecutivo o legislativo y el judicial no fuera constitutivo del «estado de derecho».

