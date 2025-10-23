Lo de Marisa Gracia (II parte)

Comenta Compartir

La biografía. En un podium de desgraciados por la acción de la Justicia figura, sin demasiados esfuerzos, Marisa Gracia, exgerente de Ferrocarrils de la ... Generalitat Valenciana (FGV). Lo de su biografía en los últimos 20 años da para un construir un relato de la desdicha. La dirigente estaba al frente de Ferrocarrils en el momento del accidente de metro que se cobró la vida de 43 personas y otras 47 resultaron heridas. El mayor siniestro en la historia de España que se saldó, lamentablemente, sin dimisiones. Gracia, en una entrevista con LAS PROVINCIAS tras 15 años de silencio, desveló que le presentó su renuncia a Francisco Camps y que este no la aceptó. Da igual. En cualquier caso debió marcharse. Un accidente de esta naturaleza no debería permitir a nadie seguir en su puesto exista o no una responsabilidad penal. Gracia recibió una buena noticia hace justo una semana. El TSJ le concedía una indemnización de 100.000 euros por las conclusiones de la comisión de investigación del accidente. Este tipo de comisiones, en realidad, sirven para bien poco más allá de generar unos cuantos titulares para mayor orgullo de los intervinientes. Pero sí permiten llenar el tiempo de sus señorías en ese ejercicio no siempre sencillo de combinar el ajetreo, el movimiento y la apariencia de un gran esfuerzo. Allí cada uno va con su tesis, convocan a quienes refrendan ese relato y, finalmente, plasman las conclusiones en un documento. El resultado no difiere del que ya tenían en un inicio. El tema no resulta determinante. Puede ser la dana, el accidente de metro, la gestión de las residencias públicas. El motivo es siempre secundario. La operativa se repite. Pero ahora, además, costará dinero. La irresponsabilidad de unos, aquellos diputados de PSPV, Compromís y Podemos, se paga con el dinero de todos. Qué gusto apostar de este modo. Beneficio privado, pérdidas socializadas. No olvidemos los otros episodios de la exgerente. A Gracia se le abrieron tres procedimientos penales. De los dos relacionados con corrupción, uno se archivó y en el otro se le retiró la acusación el mismo día del juicio. Para la hemeroteca queda aquel vídeo que se grabó Mónica Oltra dirigiéndose al juzgado para presentar la denuncia. Y en el otro asunto, el de mayor enjundia, el accidente de metro, también se le sacó del escrito de acusación en el que solo la mitad de los procesados aceptaron una condena mínima para cerrar el asunto con una 'victoria' pírrica. La conformidad negociada durante meses y sellada con un pacto de silencio no se podía desvelar hasta el mismo día de juicio. Un cierre en falso a una instrucción convulsa, reabierta a instancias de un programa de televisión con unas víctimas que lamentablemente siempre fueron despreciadas por el Consell. De todo aquello, Gracia pidió que al menos le pagaran el gasto en abogados. Ni eso. El TSJ se lo acabó rechazando.

