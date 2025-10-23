Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aparcamiento de Bonaire, el 21 de octubre de 2025. Iván Arlandis.

«Yo sabía que lo del parking era un bulo porque bajé la tarde de la dana y había pocos coches»

La directora de tienda de la FNAC recuerda la angustia vivida la noche de la dana, cuando siete de sus trabajadores pasaron la noche en el centro comercial

Pau Alemany

Pau Alemany

Aldaia

Jueves, 23 de octubre 2025, 01:08

Comenta

A Inma Layunta todavía se le compunge el rostro al recordar la tragedia del pasado 29 de octubre de 2024. La directora de tienda de ... la FNAC ubicada en el centro comercial Bonaire, en Aldaia, se quedó a mitad camino de su casa de Calicanto ante la imposibilidad de seguir avanzando por la riada y el agua se coló por la parte baja de su coche, aunque sin llegar a cotas peligrosas. Mientras se ponía a salvo, seguía tratando de contactar con su familia, primero de todo, y después con los siete trabajadores de la tienda que permanecieron en Bonaire. Estos tuvieron que pasar la noche refugiados en la cubierta del edificio, a la que accedieron por unas escaleras internas, junto a otros empleados de negocios adyacentes.

