Ramón Arnau: «Las oportunidades para el sector ahora están en la conjugación de diseño y sostenibilidad»

Ramón Arnau (Dénia , 1984) es un apasionado del diseño de mobiliario, actividad a la que se dedica profesionalmente. Además, desde 2024 preside la Asociación de ... Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV), una asociación de profesionales que está de aniversario: cumple cuarenta años. En conversación con LAS PROVINCIAS analiza la situación del sector y apunta los retos que los diseñadores tienen por delante. Desde su punto de vista, en estos momentos las oportunidades para los profesionales a los que representa pasan por conjugar el diseño con la sostenibilidad.

–¿Cómo se encuentra el sector del diseño valenciano en este momento?

–El sector siempre está evolucionando. Está mejor que hace diez años y peor que dentro de diez años. No nos damos cuenta, a medida que vamos avanzando, del camino que llevamos recorrido. La sociedad entiende más para qué sirve el diseño y cómo se puede beneficiar de él.

–¿La sociedad, por fin, ha comprendido para qué sirve?

–Si no toda, gran parte lo ha comprendido. La gente se da cuenta de que gracias al diseño podemos optimizar objetos que utilizamos y también lo que contamos de nuestros propios negocios. Sabemos que con una buena imagen llegamos a más clientes, a más público. Y así conseguimos lanzar productos más competitivos.

–¿Y el consumidor último ha comprendido que eso se tiene que pagar?

–El grueso ha entendido que un producto que está pensado y bien proyectado funciona mejor que uno que te encuentras por ahí al tuntún.

–¿Cuándo han pasado varios años desde que Valencia ostentó la condición de Capital Mundial del Diseño, qué efectos se han visto en el sector valenciano?

–Muchas empresas después de la Capitalidad Mundial sacan un poco más de pecho sobre lo que se hace en la Comunitat.

–Aquel evento supuso una inversión pública muy grande, ¿Cómo ha repercutido en los ciudadanos que son los titulares del dinero público? ¿Ha tenido una traducción importante sobre la ciudad, sobre los ciudadanos?

–Muchos profesionales cuando hablan con clientes de fuera de la Comunitat o en el ámbito internacional y dicen que son de Valencia, descubren que les miran diferente. Creo que ha habido muchísimo reconocimiento por parte de empresas que nos ven con mejores ojos. Lo que se queda para la ciudad es la proyección, que tuvo la repercusión en medios internacionales, en eventos y promociones no sólo en el sector, también por parte de instituciones como el Ayuntamiento o la Generalitat. Además, hubo muchos programas de los que pudo disfrutar la ciudadanía.

–La asociación que preside celebra su cuarenta aniversario, ¿hay cada vez más diseñadores, crece el interés por formarse para este trabajo?

–El número de estudiantes de diseño se está disparando y es una profesión en la que están entrando mujeres en número superior al de hombres. En estos cuarenta años se ha trabajado mucho por mejorar las condiciones de trabajo para mejorar las buenas prácticas para el diseño. Se ha adelantado muchísimo.

–¿Hay campo para todos?

–Al mismo ritmo que la gente va entendiendo la necesidad de contar con el diseño en algún momento, también se van necesitando más profesionales. Sí que hay trabajo para todos., pero ahora el profesional de diseño tiene un enorme abanico, ya no sólo se especializa en gráfico o de producto.

–¿Cuál es el terrirorio que queda menos explorado?

–Están surgiendo cosas nuevas que no encajan en las etiquetas de siempre. Desde eventos relacionados con diseño y sostenibilidad y con nuevos materiales. El diseñador en estos momentos incluso investiga los materiales que va a utilizar. Además, en el ámbito digital hay muchas posibilidades.

–La combinación diseño y sostenibilidad hoy esel campo en el que se trabaja más?

–Sí, es uno de ellos, la conjugación de los dos factores.

–Hablar de las nuevas tecnologías ya está superado, pero ante la IA, ¿se sienten amenazados o consideran que están ante una nueva oportunidad?

–Hay una respuesta que usamos todos: depende de cómo se use. Entre las actividades del cuarenta aniversario vamos a tener un debate sobre la IA. En realidad no tenemos una opinión formada sobre lo que va a suponer, fundamentalmente porque está sucediendo todo de manera muy rápida. De momento vamos a ir viendo cómo evoluciona y podemos utilizarla como una herramienta y no como amenaza.

–Ante el cumplimiento de cuarenta años, ¿qué retos tiene ahora la ADCV?

–A pesar de todo el trabajo que hemos realizado, de lo bien y de lo mal que lo hemos pasado, el reto está en conseguir que la asociación siga siendo útil y que seamos capaces de evolucionar para adaptarnos a las necesidades de los socios y del sector.

–¿Y cuál es el reto del sector?

–Identificar las nuevas necesidades y cómo podemos orientar a los profesionales para que no todos hagamos la misma especialidad y vayamos buscando nichos. Y ver cómo podemos aprovecharnos de las tecnologías sin destrozarnos el camino; yo quiero es que la IA me planche la ropa para poder diseñar, no al revés.