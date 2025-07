Situación de la cultura

Cualquier mirada ambiciosa sobre la cultura siempre encontrará nuevas oportunidades en las que trabajar y, ante ellas, partimos de una situación en la que podemos ... decir que la cultura importa. En el ámbito del arte, hemos visto cómo iniciativas privadas se han incorporado a la oferta cultural y cómo se anuncian nuevos proyectos, enriqueciendo y aportando más diversidad a los alicientes artísticos de nuestra ciudad y reforzando el atractivo de nuestro territorio con algo tan diferenciador como el patrimonio cultural.

Solo podemos esperar que la cultura no solo importe, sino que importe más. Eso pasa por contar con los recursos necesarios para abordar con garantías de máxima calidad los proyectos. En ese contexto, la cultura necesita una potenciación del mecenazgo, incentivando con medidas útiles y de alcance la canalización de recursos a sus iniciativas. Pero no es solo una cuestión de financiación, debemos trabajar en una reflexión colectiva que permita que cada iniciativa, desde su singularidad, forme parte de una estrategia global y coherente con la que sea más fácil llegar a potenciales usuarios de la cultura porque, además de grandes contenedores y excelentes contenidos, lo más importante es generar nuevos públicos, conscientes como somos del poder la cultura como herramienta de transformación social porque sin la cultura los pueblos no avanzan...