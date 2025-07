Delicada i complicada

Comenta Compartir

La situació de les arts escèniques valencianes actualment és tan delicada com complicada. Ens sentim absolutament abandonats tant per la Conselleria com per l'Institut ... Valencià de Cultura i per la televisió pública, que ja ha declarat que no té cap intenció de produir cap sèrie de ficció en els pròxims temps. Patim la falta de producció pública, la no resolució de les ajudes, el desmantellament del Circuit teatral i d'À Punt, l'aniquilació del doblatge i de la nostra llengua. Tenim davant un panorama absolutament desolador i uns interlocutors a qui els importen ben poc les nostres necessitats i demandes, i que, a més, tenen la poca vergonya de posar un fet tan tràgic o evitable com la Dana com a excusa per a la seua inoperància.

Els hem proposat models de gestió atenent a les necessitats del nostre sector, que, per cert, desconeixen profundament. Ens hem reunit per intentar ser escoltats i només hem rebut paraules buides i faltes de respecte, a més de mentides i manipulacions. Sabíem que no venien bons temps per a la cultura, però està sent molt pitjor.

