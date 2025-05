La impresionante salvada del valenciano Canet para subir al podio del Mundial en Le Mans

Moisés Rodríguez Valencia Domingo, 11 de mayo 2025, 13:16 | Actualizado 13:41h. Comenta Compartir

Arón Canet ha logrado en el GP de Francia, celebrado en Le Mans, el tercer podio de la temporada. Se trata de un tercer puesto de los que pueden dar campeonatos, pues el valenciano ha estado muy por detrás de los pilotos que se han disputado la victoria, Manu González y Baltus. Pero sobre todo, el piloto de Corbera puede estar muy contento porque ha salvado una de esas caídas que en alguna décima de segundo ha sido prácticamente segura.

«Me siento muy contento y ya no por el podio, sino porque he vuelto a recuperar las sensaciones que no había sentido desde el año pasado. Desde la qualy del sábado hemos introducido cambios, estoy más que preparado para Silverstone. Le Mans es un circuido complicado para mí, ahora llega uno de mis favoritos», ha indicado Canet, que sale de Francia segundo en el Mundial de Moto2, con 95 puntos, por lo tanto a 16 del líder del campeonato, Manu González.

«Ya está, aquí me quedo encima del puente Dunlop», ha comentado Arón Canet cuando en Dazn le han preguntado sobre el incidente, en el que ha reconocido que se ha visto sobre el asfalto del circuito de Le Mans. El piloto valencuano ha añadido: «Hay que estar concentrado, para no hacer un inicio de temporada con el feeling que quería, estamos ahí».

Bit of a moment drops @aroncanet44 back off the podium! 😱#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/XyshyQ6SCQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 11, 2025

El valenciano se ha visto atrás, pero tenía ritmo y se ha visto obligado a remontar mientras Manu González, por delante, era el más fuerte de la carrera. Sólo Baltus le ha podido seguir el ritmo, y ambos han dejado atrás a un Moreira que ha sido el primero en ponerse en cabeza. Luego Canet ha ido remontando y ha superado a Dixon, Arenas... hasta ponerse a la altura del brasileño. Y ahí se ha desencadenado la batalla en la que el de Corbera ha pidodo acabar en el suelo.

Ha sido después de, en la vuelta 13, superar por primera vez a Moreira. Parecía que el valenciano tenía mucho más ritmo, pero el brasileño no se ha dado por vencido. Se ha pegado al piloto de Corbera y le ha devuelto el adelantamiento. Y en la curva 4, la Kalex de Arón Canet le ha dado un trallazo y ha estado a punto de escuper al piloto. El de Corbera se ha mantenido encima de su montura y, tras verse relegado a la quinta posición, ha recuperado de inmediato la concentración.

Pocas curvas después ha dado cuenta de Albert Arenas y ha tardado una vuelta en volver a ponerse a la altura de Moreira, al que ha superado. Si antes del incidente Baltus y Manu González ya estaban lejos (a más de 3 segundos), la distancia era ya insalvable. Pero donde ha tenido batalla Canet ha sido en el grupo: Moreira no se ha dado por vencido hasta la caída de la bandera a cuadros y Dixon venía desatado, de remontada y amenazando a ambos. Finalmente el valenciano ha resistido y ha logrado el tercer podio de 2025 tras quedar segundo en la carrera de Tailandia e imponerse en el GP de Catar. Está en la pelea por el título en la categoría intermedia, donde ahora es líder sólido Manu González, con tres victorias de seis citas.

