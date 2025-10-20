Soluciones integrales para los profesionales con Peugeot

La firma del león se mantiene como una de las principales opciones para el profesional del transporte con una gama de lo más polivalente

REDACCIÓN MOTOR Lunes, 20 de octubre 2025

Peugeot mantiene una posición de referencia en el mercado de vehículos comerciales. La marca del león figura de forma constante entre las más vendidas gracias a una gama amplia y bien planteada para usos profesionales y de ocio.

Un catálogo que, además, se ve respaldado por un amplia red oficial puntos especializados Peugeot Professional para atender con soluciones a medida a cada necesidad profesional.

Y sin duda alguna, el corazón de la oferta de vehículos comerciales de la firma del león es el Partner, uno de los grandes superventas del segmento en España. Un furgón de tamaño compacto que destaca por su versatilidad, con dos longitudes y un interior modulable que admite hasta 1.000 kg de carga. La gama mecánica incluye gasolina de 110 CV, diésel de 100 y 130 CV y una opción eléctrica de 136 CV. La E-Partner ha mejorado su autonomía hasta los 330 km y estrena imagen, lo que refuerza su atractivo para el reparto urbano e inter urbano.

Traveller y Expert Combi

Un peldaño por encima se sitúan los Traveller y Expert Combi, orientados al transporte de pasajeros y mercancías. Con un diseño de lo más actual y con un completo equipamiento, pueden homologarse como turismo M1 y ofrecer el motor diésel BlueHDi 180 con cambio automático de ocho velocidades.

Ampliar La electrificación se ha extendido para toda la gama de comerciales.

En eléctricos, montan baterías de 50 o 75 kWh con hasta 350 km de autonomía. Se venden en dos longitudes: Standard (4,98 m) y Long (5,33 m) La configuración de asientos llega hasta nueve plazas repartidas en tres filas de tres asientos en el Expert Combi, y hasta ocho en los Traveller Business y Business VIP. Incorporan cuadro de instrumentos digital, nuevos asistentes de conducción y mejor conectividad, con puertos USB-C y función E-Call.

En lo más alto del catálogo aparece el Boxer, un gran furgón disponible en cuatro longitudes y tres alturas, capaz de alcanzar 17 m³ de volumen útil. La versión de combustión equipa un diésel de 140 CV, mientras que la E-Boxer monta un motor cien por cien eléctrico de 210 CV con 224 km de autonomía. Es la solución indicada para los trabajos más exigentes de carga y carrozado.

Como alternativa enfocada a pasajeros, el Rifter —derivado directamente del Partner— se consolida como un monovolumen compacto práctico y familiar. Un modelo totalmente actualizado nivel estético y con la última evolución del Peugeot i-Cockpit y la incorporación de la Smartphone Station. Ofrece motores gasolina de 110 CV, diésel de 100 CV y el E-Rifter eléctrico de 136 CV con batería de 50 kWh y hasta 320 km de autonomía.

Ampliar El Expert es una de las opciones más cómodas y polivalentes del mercado.

En conjunto, Partner, Expert, Boxer, Traveller y Rifter forman una de las gamas más completas y polivalentes del mercado, con opciones de combustión y eléctricas en prácticamente todos los modelos para responder a cada necesidad de movilidad.

Electrificación profesional

Para consolidar la alternativa eléctrica entre los usuarios, Peugeot ha puesto en marcha el nuevo servicio Free2Move Charge business. Se trata de un completo catálogo de soluciones de carga para clientes profesionales, que incluye las principales funcionalidades de eficiencia y control de gasto que necesitan las empresas y las flotas, con un uso sencillo e intuitivo.

Para la gestión de flotas, Free2Move Charge Business propone una plataforma digital que permite interconectar las sesiones de carga, haciendo más sencilla la monitorización del gasto energético, simplificando, además, la facturación y el control de la gestión. Por su parte, los usuarios de los vehículos electrificados se benefician de un proceso de carga sencillo e intuitivo gracias a una app móvil o a una única tarjeta RFID.

A través de Free2Move Charge Business, se puede acceder a más de 850.000 puntos de carga públicos en toda Europa y más de 20.000 en España. Además, ofrece la posibilidad de instalar estaciones de recarga tanto en la sede de la empresa o flota como en el domicilio de los empleados.