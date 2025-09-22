Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Macrooperación contra una red de narcotráfico y blanqueo con más de 30 detenidos en la provincia de Valencia
Prueba pionera de transporte con hidrógeno renovable P.F.

Transportar cerveza será más ecológico que nunca

S. M.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:00

La cerveza Ambar recorrerá sus próximos kilómetros de una forma mucho más limpia. La cervecera aragonesa y la empresa logística Carreras han iniciado una prueba pionera de transporte con hidrógeno renovable, en colaboración con Repsol, Zoilo Ríos y EVARM. El ensayo, que durará tres meses, busca reducir en 30 toneladas las emisiones de CO₂e en el traslado de cerveza desde la fábrica de Ambar, en la carretera de Castellón, hasta el almacén central de Carreras, en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza).

Para superar la escasez de vehículos de hidrógeno en España, el proyecto ha adaptado un tráiler híbrido capaz de funcionar con diésel renovable y/o hidrógeno, lo que le permite afrontar también trayectos de larga distancia. La cabeza tractora, desarrollada por la empresa EVARM, procede de un modelo con dos victorias consecutivas en la categoría Mission 1000 del Rally Dakar, destinada a vehículos impulsados por energías alternativas.

El vehículo consume unos 16 litros de diésel renovable y 3 kilos de hidrógeno por cada 100 kilómetros, frente a los 33-35 litros de diésel B7 de un camión convencional. Con esta combinación, el transporte de cerveza reducirá significativamente su huella de carbono.

«Queremos que la cerveza no solo llegue recién envasada, sino también con menos emisiones», señala Enrique Torguet, director de Comunicación, Relaciones Institucionales y ESG de Ambar, subrayando que el proyecto es una apuesta por la descarbonización y la innovación en Aragón. Para Héctor Benito Serón, director de proyectos y sostenibilidad de Carreras, «este test nos permitirá conocer en la práctica diaria de la logística el comportamiento de la tecnología del hidrógeno».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
  2. 2 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  3. 3 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  4. 4 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  5. 5 Aemet lanza la previsión del lunes y el martes en la Comunitat Valenciana con más tormentas fuertes en algunas zonas
  6. 6 Macrooperación contra una red de narcotráfico y blanqueo con más de 30 detenidos en la provincia de Valencia
  7. 7

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados
  8. 8 La relación tóxica que destapó la trama de visados en el consulado dominicano en Valencia
  9. 9

    Un mercado inmobiliario invisible en Valencia: las casas de porteros
  10. 10 El precio de la luz deja hoy lunes siete horas gratis para usar los electrodomésticos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Transportar cerveza será más ecológico que nunca

Transportar cerveza será más ecológico que nunca