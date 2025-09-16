Un ciberataque paraliza la producción global de Jaguar Land Rover hasta el 24 de septiembre

Canal Motor Martes, 16 de septiembre 2025, 13:17 Comenta Compartir

El fabricante de automóviles británico Jaguar Land Rover (JLR) ha anunciado la extensión del cese de su producción de vehículos hasta el próximo miércoles 24 de septiembre, como consecuencia del ciberataque que sufrió la compañía el pasado 2 de septiembre.

La forma ha explicado que esta decisión se ha tomado para poder llevar a cabo una investigación forense completa del incidente y planificar de manera controlada el reinicio de todas sus operaciones.

La compañía informó a sus empleados, proveedores y socios que la pausa actual en la producción se mantendrá por más de una semana adicional. «Lamentamos mucho la interrupción continua que este incidente está causando y continuaremos actualizando a medida que avance la investigación», señaló la empresa.

La semana pasada, Jaguar Land Rover explicó que algunos datos de clientes se habrían visto afectados por el incidente cibernético y aseguró que se pondría en contacto con cualquier persona que considere pertinente si detecta que sus datos se han visto afectados.

La firma ha asegurado que se pondrá en contacto directamente con cualquier persona cuyos datos se vean comprometidos, una medida clave para mitigar el impacto y mantener la confianza de sus consumidores.

Temas

Investigación

Motor

Jaguar