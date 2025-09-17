Alerta en el sector de las dos ruedas: Casi un 40% de las motos circulan sin ITV, y cerca de un 30 sin seguro

N. S. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 09:00 Comenta Compartir

El 37% de las motocicletas que circulan por nuestras carreteras no dispone en vigor la inspección técnica de vehículos. Es decir, de las 4.369.990 motocicletas registradas, al menos 1.606.377 no tienen la ITV al día. «A pesar de los esfuerzos y las campañas de seguridad de la DGT en el control de la ITV y las campañas de concienciación realizadas por Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) todavía casi 4 de cada 10 motos que están en las carreteras y ciudades españolas podrían no estar cumpliendo con los estándares de seguridad vial y protección del medio ambiente», explica Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV.

Pero la cifra es aún más preocupante cuando se analizan los datos correspondientes a los ciclomotores. En este tipo de vehículos el incumplimiento en la ITV alcanza el 76%, es decir, del total de 1.618.349 ciclomotores registrados en la DGT, al menos 1.231.397 no tienen la inspección técnica en vigor.

Por su parte, los datos entregados por la DGT evidencian también un elevado nivel de incumplimiento en cuanto al seguro, aunque algo menor que el relativo a la ITV. La información oficial muestra que el 27% de las motocicletas circula sin tener el seguro obligatorio en vigor y, en el caso de los ciclomotores, la cifra alcanza el 69%.

De hecho, al analizar los datos oficiales, AECA-ITV ha podido evidenciar que más de un millón de motocicletas de nuestro país no disponen de la ITV al día y ni del seguro en vigor o, al menos, no se dispone de los datos de seguro de las mismas. Una cifra muy similar a la que se registra en el caso de los ciclomotores.

«Se trata de una situación realmente preocupante, en especial cuando analizamos las cifras de siniestralidad en lo que va de año para este tipo de vehículos de dos ruedas. Hasta el día 10 de septiembre han fallecido 207 personas que se trasladaban en motocicleta y 14 que iban en ciclomotores. Si queremos mejorar esta situación hay que asegurarnos de que tanto las motos como los ciclomotores tienen la ITV en vigor y están en buen estado de mantenimiento», concluye Magaz.