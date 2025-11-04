Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jordi Torres subido en la Aspar LP

El Power Electronics Aspar se despide del Mundial de MotoE después de siete temporadas

Jordi Torres y Kevin Zannoni dicen adiós a la temporada no sin antes intentar sumar resultados positivos en la última carrera a las ya cuatro victorias y 16 podios totales del equipo

Redacción Deportes

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:48

Comenta

El Power Electronics Aspar Team cierra este fin de semana en Portimao la era eléctrica del Mundial. Después de siete temporadas y un total de ... 78 carreras, contando las de este fin de semana, el equipo concluye una etapa en la que ha brillado con Jordi Torres o Kevin Zannoni, y previamente con otros como Fermín Aldeguer, Nico Terol o María Herrera. Cuatro poles (tres de Torres y una de Aldeguer), cuatro victorias más (dos de Torres y otras dos de Zannoni) y un total de 16 podios (10 de Torres y seis del italiano) contemplan la trayectoria de un equipo que peleó por el título en 2023 con Jordi Torres, subcampeón, y en 2024 con Kevin Zannoni, que terminó cuarto.

