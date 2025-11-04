El Power Electronics Aspar se despide del Mundial de MotoE después de siete temporadas

El Power Electronics Aspar Team cierra este fin de semana en Portimao la era eléctrica del Mundial. Después de siete temporadas y un total de ... 78 carreras, contando las de este fin de semana, el equipo concluye una etapa en la que ha brillado con Jordi Torres o Kevin Zannoni, y previamente con otros como Fermín Aldeguer, Nico Terol o María Herrera. Cuatro poles (tres de Torres y una de Aldeguer), cuatro victorias más (dos de Torres y otras dos de Zannoni) y un total de 16 podios (10 de Torres y seis del italiano) contemplan la trayectoria de un equipo que peleó por el título en 2023 con Jordi Torres, subcampeón, y en 2024 con Kevin Zannoni, que terminó cuarto.

Este fin de semana, en el Autódromo Internacional del Algarve, los pilotos del Power Electronics Aspar Team tienen una última oportunidad de brillar y de acercarse a las posiciones de honor de la categoría. Para Zannoni, octavo, la segunda posición todavía es factible matemáticamente, aunque los seis pilotos de delante deberían tener un fin de semana desastroso en Portugal. El italiano quiere terminar el año de la mejor manera posible y para eso ha aprovechado el parón desde el Gran Premio de San Marino compitiendo en el campeonato nacional italiano para mantener la forma. Su compañero de equipo Jordi Torres cerrará también un historial de más de un centenar de carreras con el equipo entre las categorías de Moto2 y de MotoE. El español, como Zannoni, intentará concluir la temporada con un buen resultado en un circuito en el que el año pasado pudo ser quinto.

Jordi Torres analizaba la última carrera del equipo: «Va a ser un fin de semana un poco agridulce porque será la última carrera de MotoE. También va a ser mi última carrera con el Power Electronics Aspar Team, así que intentaré acabar las dos últimas carreras por todo lo alto. El circuito de Portimao es complicado, pero divertido al mismo tiempo. No es uno de los trazados que se me haya dado especialmente bien, pero siempre he disfrutado muchísimo y he podido hacer buenas carreras. Será importante buscar un buen balance de la moto porque hay muchos cambios de rasante y es importante que la electrónica sea lo menos intrusiva posible. Veremos si el neumático delantero que llevaremos en Portugal nos ayuda a que pueda pilotar con mayor comodidad. Demostraremos todo el potencial tanto mío como del equipo».

Por su parte, Kevin Zannoni se mostraba algo afligido con la situación, además de destacar su trabajo previo a esta carrera: «Afrontamos la última carrera de la temporada, que también será la última de MotoE. Me da mucha pena que se termine esta etapa, pero por ese mismo motivo quiero terminar el año de la mejor manera posible. He trabajado mucho en estos dos meses e incluso he podido participar en una carrera del campeonato italiano, que me ha permitido llegar mejor preparado a Portugal. En las últimas carreras hemos tenido buenas sensaciones, siempre luchando por las posiciones delanteras. Nuestro objetivo será volver a estar ahí y terminar lo más arriba posible. Quiero dar las gracias al equipo por estos dos años, espero poder regalarles dos podios en nuestro último gran premio juntos».