¿Se puede subir a Navacerrada este puente de diciembre?

La llegada de la nieve activa las medidas para regular el acceso masivo a Navacerrada, Cotos y Valdesquí | Las carreteras M-601 y M-604 estarán cortadas para visitantes cuando se llenen los aparcamientos

Andoni Torres Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:42 | Actualizado 22:12h. Comenta Compartir

La nieve cubre ya Navacerrada. El acceso de los ciudadanos a la sierra madrileña es, por el momento, libre durante este puente de diciembre. Únicamente se limitará el acceso en vehículo privado cuando las zonas de aparcamiento habilitadas estén completas, para poder así, garantizar de forma segura la movilidad de todos los usuarios dentro del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. En cualquier caso, antes de intentar acceder, es preciso comprobar el estado de las carreteras a través de los canales oficiales de la DGT.

La Delegación del Gobierno de Madrid ha dado a conocer este viernes el dispositivo que recoge las medidas de regulación y gestión de subida a los puertos de Navacerrada y Cotos por las carreteras M-601/CL-601 y M-604/CL-604 que será de aplicación durante los fines de semana del periodo invernal y que mantiene las medidas establecidas en la pasada temporada.

Las medidas previstas por el dispositivo contemplan diferentes niveles de actuación:

Cuando los aparcamientos de Cotos y Valdesquí estén completos, se procederá al corte de la carretera M-604 en el pk. 32 (pasado Rascafría) y se impedirá el acceso a dichos aparcamientos a través de CL-604 en pk. 48.

Cuando los aparcamientos de Navacerrada se encuentren al completo se impedirá el acceso a los mismos, obligando a los vehículos que hayan accedido por M-601 en el kilómetro 20 (glorieta) a volver a Madrid desde ese punto o bien continuar por CL-601 hacia San Ildefonso y Segovia. Solamente se efectuará el corte de la carretera M-601 en la Fonda Real (pk. 12), en casos de extrema necesidad por congestión de la circulación o situación de emergencia.

Se imposibilitará el aparcamiento indiscriminado de vehículos en arcenes y zonas adyacentes de las carreteras M-601 en el tramo desde Fuente de los Geólogos a las Siete Revueltas y en la CL-604 desde el Alto de Navacerrada hasta zona del aparcamiento B, mediante la instalación de vallas peatonales y cinta de plástico delimitadora de calzada y de zonas exclusivas para circular.

A través de los paneles de mensaje variable existentes en las carreteras de acceso desde Madrid, se informará a los conductores que se dirijan hacia la zona del nivel de ocupación de los aparcamientos, así como de las medidas de regulación adoptadas en cada momento.

A partir de las 15.00 horas, siempre que los aparcamientos situados en Navacerrada se encuentren completamente saturados, se cortará la carretera CL-604 en el pk. 48, efectuándose el retorno hacia Madrid a través de la carretera M-604, informando de este itinerario aconsejable a los usuarios estacionados en Cotos y Valdesquí.

En las situaciones de corte de carretera previamente mencionados, solo podrán acceder vehículos de emergencia, residentes y trabajadores de la zona correctamente acreditados como tal y transporte público y/o colectivo, sin posibilidad de estacionamiento.

Tráfico recuerda además que todos aquellos que deseen acceder a los puertos de Navacerrada y Cotos pueden hacerlo también utilizando el transporte público, bien a través de las líneas de las que dispone el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (una línea directa entre Madrid y Valdesquí) además de los Servicios Especiales entre las localidades de Los Molinos y Cercedilla y Valdesquí, que puedan establecerse por las distintas administraciones, bien a través de transporte colectivo, taxis y VTC.