Premios Impulso 2025: Celebrando la innovación en movilidad sostenible

Canal Motor Viernes, 10 de octubre 2025, 16:47 Comenta Compartir

La quinta edición de la Gala de la Movilidad y la Automoción, celebrada en el emblemático espacio Mobility City de Zaragoza, ha reconocido a las iniciativas más innovadoras del sector con la entrega de los Premios Impulso 2025.

El evento, organizado por ANFAC, FACONAUTO, SERNAUTO y FUNDACIÓN IBERCAJA, ha galardonado a Velca, Little Electric Energy SL, Dealerbest, Tera Batteries y la Fundación CEA por su contribución a una movilidad más sostenible, inteligente y segura.

La gala reunió a más de 200 representantes del ámbito político y de la industria automovilística, y contó con la participación del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, quienes destacaron la importancia de la innovación para asegurar el futuro de la movilidad en España.

El jurado, presidido por Javier Páez, director del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA-UPM), seleccionó a los ganadores entre más de 30 candidaturas presentadas. Las entidades premiadas en las diferentes categorías fueron:

VELCA, la reconocida marca de motos eléctricas, recibió el Premio Mobility City al mejor proyecto de innovación de una start-up española.

TERA BATTERIES fue galardonada con el Premio a la innovación en movilidad eléctrica, reconociendo su avance en el desarrollo de baterías.

LITTLE ELECTRIC ENERGY SL obtuvo el Premio al mejor desarrollo de movilidad sostenible para zonas urbanas.

DEALERBEST fue premiada por el mejor desarrollo de movilidad sostenible para entornos rurales, un área clave para la cohesión territorial.

La Fundación CEA recibió un Reconocimiento especial por su destacada iniciativa social en el ámbito de la movilidad.

El Sector Pide Estabilidad en los Incentivos para Avanzar

Durante el encuentro, los líderes de las principales patronales del sector coincidieron en la necesidad de mantener el apoyo a la innovación y a la demanda para acelerar la transformación de la industria.

Josep María Recasens, presidente de ANFAC, resaltó que «los Premios Impulso reflejan que la innovación es la clave para avanzar tecnológicamente», y que esta permite «retener el talento en España» y gestar start-ups que lideren la nueva movilidad.

Por su parte, la presidenta de FACONAUTO, Marta Blázquez, puso el foco en la importancia de los incentivos: «El 85% del crecimiento del mercado español este año corresponde a los incentivos a la demanda. Si se mantienen los programas MOVES y los planes autonómicos hasta que esté en marcha el Plan Nacional de Renovación, nos atrevemos a decir que cerraremos 2025 rozando el millón doscientas mil matriculaciones».

Finalmente, Javier Pujol, presidente de SERNAUTO, y José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja, subrayaron el papel crucial de la colaboración público-privada para atraer proyectos industriales y mantener a España como un referente mundial en movilidad y automoción.